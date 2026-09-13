Der SC Fortuna Köln hat am fünften Spieltag der Dritten Liga eine zweite Saisonniederlage gerade noch abgewendet. Von der Zweitvertretung der TSG Hoffenheim trennte sich die Mannschaft von Trainer Matthias Mink am Sonntagabend mit 2:2 (1:2).

Wilder Schlagabtausch in Hälfte eins

Es war ein munterer Beginn, beide Mannschaften suchten den Weg schnell nach vorne und schenkten sich gegenseitig kaum etwas. Nach 27 Minuten gingen dann die Hoffenheimer durch Yassin Zor in Führung, der den Ball gefühlvoll über den herauseilenden Fortuna-Torwart Lennart Winkler hob. Doch die Fortuna, wie schon in den letzten Wochen, bewies Resilienz. Denn nur drei Minuten später wuchtete Fortuna-Verteidiger Max Fischer eine Eckballflanke mit dem Kopf zum Ausgleich ins Tor (30.). Doch ebenso schnell schlug die TSG zurück.

Nach einem Eckball schob Klaus Gjasula zur erneuten Hoffenheimer Führung ein (37.). Zuvor hatten die Südstädter Zuordnung im Sechzehner verloren. Trotz des erneuten Rückschlages war die Fortuna bemüht, aber noch fehlte die Durchschlagskraft. Zu häufig kam der letzte Pass nicht an. Ein ähnliches Bild bot sich in der zweiten Halbzeit. Glück hatte die Fortuna als Torschütte Zor nur die Latte traf (74.) und wenig später Luis Engelns seinen Flachschuss zu platziert neben das Tor setzte.

Das sollte sich rächen. Der eingewechselte Yannick Mause tankte sich eine Minute vor Schluss auf dem rechten Flügel, seine abgefälschte Hereingabe kam zum ebenfalls eingewechselten Hamadi Al Ghaddioui, der am zweiten Pfosten nur noch einschieben musste. Der Jubel war riesengroß. (Tja)