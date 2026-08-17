Fortuna Kölns Drittliga-Rückkehr„Das ist eine andere Dimension als früher“

Die Erleichterung war bei Hanns-Jörg Westendorf gleich auf mehreren Ebenen groß. Zunächst auf der sportlichen. „Wir haben gezeigt, dass wir in der Dritten Liga wettbewerbsfähig sind, das war uns zum Auftakt gegen Großaspach noch nicht gelungen“, sagte Fortuna Kölns Präsident über das 1:1 gegen Alemannia Aachen vom Samstag – den Auftakt hatte der Südstadt-Klub in Großaspach noch mit 0:1 in den Sand gesetzt. Und auch auf der organisatorischen Ebene mussten die Zollstocker ans Limit gehen. „Ich weiß nicht, ob Niklas Müller und Bjarne Nordmark in den vergangenen Tagen überhaupt geschlafen haben“, lobte Westendorf den Einsatz des Geschäftsführers und des Leiters Spielbetrieb der Fortuna. „Die Wochen waren verdammt anstrengend.“

Nächstes Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf

So mussten noch extra Kamera-Podeste auf dem Dach der Haupttribüne des Südstadions installiert werden – in Betrieb genommen werden sie im nächsten Heimspiel-Highlight gegen Fortuna Düsseldorf (6. September, 19.30 Uhr). „Was die Anforderungen der Übertragung angeht, ist es schon eine dramatische Erhöhung der Ansprüche im Vergleich zu unseren letzten Drittliga-Jahren 2014 bis 2019“, sagte Westendorf. Der Vereinspräsident sprach von „anderen Dimensionen“, dennoch habe das Heimspiel „Lust auf mehr“ gemacht. An Stellschrauben müsse natürlich noch gedreht werden, „die Schlangen an den Zugängen waren sehr lang, da werden wir etwas drauf achten“, kündigte Westendorf an.

8660 Fans hatten den Weg ins Südstadion gefunden, Anfang September gegen Zweitliga-Absteiger Düsseldorf dürften es kaum weniger werden. „Das macht uns aus wirtschaftlicher Sicht natürlich Freude“, so der Präsident. Einen faden Beigeschmack hinterließ lediglich „diese idiotische Klopperei“ nach Abpfiff zwischen Fortuna- und Alemannia-Chaoten. Die Hintergründe sollen noch ermittelt werden, offenbar hatten sich die Aachener provoziert gefühlt und das Abhängen ihrer Zaunfahnen genutzt, um in den Innenraum zu gelangen – wo es zur Konfrontation mit den Kölnern kam.

Hanns-Jörg Westendorf kündigt Verstärkung an

Sportlich wartet auf die Fortuna nun ein Kontrastprogramm. Nach dem Drittliga-Highlight gegen Aachen geht es in der ersten Mittelrheinpokalrunde am Samstag zum ambitionierten Mittelrheinligisten SV Eintracht Hohkeppel (15 Uhr). „Ein unangenehmer Gegner, die werden uns ein Bein stellen wollen“, warnte Westendorf. Gut möglich, dass der Südstadt-Klub bist dahin die Lücke im Kader geschlossen hat, die durch den Kreuzbandriss von Jasper Löffelsend gerissen wurde. „Da werden wir sicherlich etwas machen“, kündigte der Klubchef an. „Ob darüber hinaus noch etwas passiert, hängt davon ab, ob uns noch Spieler verlassen werden.“