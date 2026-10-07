Der Drittligist Viktoria Köln hat Dämmerlicht, einer Gewitterunterbrechung und einem starken Gegner getrotzt: Die Mannschaft von Trainer Marian Wilhelm setzte sich am Mittwochabend in der zweiten Runde des Mittelrheinpokals beim Landesligisten Blau-Weiß Köln mit 2:0 (1:0) durch und steht im Achtelfinale des Wettbewerbs. Die Viktoria hofft auf ein weiteres Endspiel im heimischen Sportpark – und auf die erneute Qualifikation für den DFB-Pokal.

Dafür mussten die Höhenberger die unangenehme Aufgabe am Fort Deckstein bewältigen. Blau-Weiß, Tabellenzweiter der Landesliga 1, spielte mutig und setzte den Favoriten phasenweise früh unter Druck. Der Tabellenzweite der Dritten Liga, wie gewöhnlich im Pokal mit der zweiten Garde angetreten, ließ über weite Strecken der ersten Halbzeit die nötige Kreativität vermissen. Erst kurz vor der Pause gelang Jakob Sachse per Kopf das 1:0 (42.).

20-minütige Gewitter-Unterbrechung

Nach dem Seitenwechsel gab es zunächst eine weitere Pause: Der Schiedsrichter hatte einen Blitz den Lindenthaler Abendhimmel erhellen sehen und die Mannschaften in die Kabine geschickt. Aus der ursprünglich angedachten halben Stunde wurden am Ende knapp 20 Minuten – die jedoch gerade den Außenseiter nicht aus dem Konzept brachten. In der 68. Minute hatte Fabio Dopierala die große Chance zum 1:1, scheiterte aber an Viktorias Ersatzkeeper David Wyciok. Wenig später gelang Mittelfeldspieler Niklas Jahn nach einer schönen Kombination das 2:0 und die vorzeitige Entscheidung (77.).

Während Viktoria-Trainer Wilhelm mit dem Auftritt seines Teams unzufrieden war, ließen sich die Blau-Weißen von den knapp 1000 Fans auf der Sportanlage am Militärring für ihren engagierten Auftritt feiern. „Ich bin total stolz auf die Mannschaft. Wir haben mutig gespielt, phasenweise war der Klassenunterschied nicht zu sehen“, lobte Sportchef Sven Henke.

Während die Viktoria am Sonntag (16.30 Uhr) nach der langen Länderspielpause das Westduell bei Alemannia Aachen bestreitet, empfängt Blau-Weiß in der Landesliga 1 am Fort Deckstein den TuS Oberpleis (15.15 Uhr).