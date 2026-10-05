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Viel VerletzungspechNoch ein Kreuzbandriss beim Test zwischen Viktoria und 1. FC Köln

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Alexander Prokopenko Viktoria Koeln, 30 muss verletzt vom Platz. FC Viktoria Koeln vs. FC Hansa Rostock , Fussball, 3. Liga, 05. Spieltag, Saison 2026/2027, 11.09.2026 DFL/DFB Regulations prohibit any use of Photographs as image sequences and/or Quasivideo FC Viktoria Koeln vs. FC Hansa Rostock, Fussball, 3. Liga, 05. Spieltag, Saison 2026/2027, 11.09.2026 Koeln *** Alexander Prokopenko of Viktoria Cologne, 30, had to leave the field due to injury during the match between FC Viktoria Cologne and FC Hansa Rostock, soccer, 3. Liga, Matchday 5, 20262027 season, September 11, 2026 DFL DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video FC Viktoria Cologne vs. FC Hansa Rostock, soccer, 3rd Division, Matchday 5, 20262027 season, September 11, 2026, Cologne Copyright: xEibner-Pressefoto/ThomasxHaeslerx EP_THR

Fällt lange aus: Viktorias Alexander Prokopenko (Mitte)

Copyright: IMAGO/Eibner

Der Höhenberger Drittligist muss monatelang auf seinen Offensivspieler Alexander Prokopenko verzichten.

Rückschlag für den FC Viktoria Köln: Der Höhenberger Drittligist muss monatelang auf Alexander Prokopenko verzichten. Der Offensivspieler hat sich am Samstag beim Testspiel gegen den 1. FC Köln (2:2) einen Kreuzbandriss zugezogen – wie auch FC-Stürmer Thijs Dallinga einige Minuten zuvor. Prokopenko verletzte sich im Anschluss an ein Dribbling in der letzten Aktion des Spiels.

Die Viktoria hatte den 24-Jährigen im Sommer vom Regionalligisten Carl Zeiss Jena verpflichtet. Im Team von Trainer Marian Wilhelm war Prokopenko zwar keine Stammkraft, sorgte mit seiner Dribbelstärke und seinem Zug zum Tor aber nach Einwechslungen immer wieder für Gefahr. In der bisherigen Saison gelangen ihm ein Tor und zwei Vorlagen.

Im Zweitrunden-Mittelrheinpokalspiel am Mittwochabend beim Landesligisten Blau-Weiß Köln (19.30 Uhr) hätte Prokopenko vermutlich von Beginn an gespielt. Nun muss die Viktoria monatelang ohne den Dribbler auskommen. (ckr)