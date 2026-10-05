Rückschlag für den FC Viktoria Köln: Der Höhenberger Drittligist muss monatelang auf Alexander Prokopenko verzichten. Der Offensivspieler hat sich am Samstag beim Testspiel gegen den 1. FC Köln (2:2) einen Kreuzbandriss zugezogen – wie auch FC-Stürmer Thijs Dallinga einige Minuten zuvor. Prokopenko verletzte sich im Anschluss an ein Dribbling in der letzten Aktion des Spiels.

Die Viktoria hatte den 24-Jährigen im Sommer vom Regionalligisten Carl Zeiss Jena verpflichtet. Im Team von Trainer Marian Wilhelm war Prokopenko zwar keine Stammkraft, sorgte mit seiner Dribbelstärke und seinem Zug zum Tor aber nach Einwechslungen immer wieder für Gefahr. In der bisherigen Saison gelangen ihm ein Tor und zwei Vorlagen.

Im Zweitrunden-Mittelrheinpokalspiel am Mittwochabend beim Landesligisten Blau-Weiß Köln (19.30 Uhr) hätte Prokopenko vermutlich von Beginn an gespielt. Nun muss die Viktoria monatelang ohne den Dribbler auskommen. (ckr)