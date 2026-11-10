Leon Draisaitl ist in der NHL aktuell das Maß aller Dinge. Der Kölner hat mit seinem zweiten Doppelpack in Folge die Torjägerliste der NHL übernommen.

Beim 3:1 der Edmonton Oilers gegen die New York Rangers erzielte der 31-Jährige seine Saisontreffer 17 und 18 und hat damit Kirill Kaprisow (Minnesota Wild, 16 Tore) überholt. Im vierten Spiel in Serie traf er mindestens einmal.

Leon Draisaitl führt Edmonton Oilers zum Sieg

Auch Teamkollege Connor McDavid war erfolgreich und hat in jeder der ersten 19 Partien der Saison mindestens einen Punkt erzielt (11 Tore, 37 Vorlagen). Eine solche Serie zum Saisonstart gelang zuvor nur NHL-Legende Wayne Gretzky (dreimal, Rekord: 51 Spiele in der Saison 1983/84), Mats Sundin (1992) und zuletzt Dany Heatley (2005).

Draisaitl traf zum 2:0 (23. Minute) und kurz vor Schluss ins leere Tor zum 3:1-Endstand (59. Minute). In der Scorerwertung liegt er mit 36 Punkten (18 Tore, 18 Vorlagen) hinter McDavid auf Rang zwei. Die Oilers sind mit 29 Punkten das zweitbeste Team der Liga, hinter den Carolina Hurricanes (30 Punkte). (red/sid)