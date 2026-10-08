Die Bayer Giants haben sich nicht lange mit dem erfreulichen 88:65 gegen Erfurt aufgehalten. Schon am Montag wurden die ersten Videos zum kommenden Gegner Weimar gesichtet, um dessen Vorgehensweise auf dem Parkett zu analysieren und Stärken und Schwächen herauszufiltern, damit das eigene Team zum Wochenende hin bestens auf das Duell mit den Thüringern vorbereitet werden kann.

Dennoch war auch die Partie gegen Erfurt in wenigen Phasen später noch Inhalt von Besprechungen oder Trainingsinhalten. Schließlich hatte Giants-Coach Michael „Mike“ Koch an just diesen Phasen etwas zu monieren: „So können wir die ersten Minuten sicher besser gestalten, und am Ende gab es ein paar Szenen, wo wir mit dem Kopf durch die Wand wollten.“

Sonntag gegen Weimar

Das soll sich am Sonntag (16 Uhr) bei der Begegnung mit Culture City Weimar nicht wiederholen. Oder zumindest nur kürzer. Daran wurde in dieser Woche intensiv gearbeitet. Mit dabei auch Jug Bogdan, der Youngster aus dem Nachwuchsprogramm der Bayer-Abteilung. Bogdan hatte die Leistungsjugendmannschaften der Giants durchlaufen und in der Nachwuchsbundesliga NBBL mit durchschnittlich 17,9 Punkten und 10,2 Rebounds ganz starke Werte abgeliefert. In der 2. Mannschaft, die in der 1. Regionalliga unterwegs ist, hatte er mit 9,8 Zählern und 4,2 einkassierten Abprallern ebenfalls gute Leistungen gezeigt.

Zur Belohnung für diese starken Vorstellungen durfte der 19-Jährige zum Abschluss der vergangenen Saison der Giants in der ProA erste Erfahrungen sammeln. Auch da zeigte der 1,98 Meter große Spieler keine Angst vor großen Namen und sammelte gegen die Artland Dragons fünf Punkte und ebenso viele Rebounds ein.

Aufgrund seines Talents und seiner Einstellung in den Spielen erkundigten sich gleich mehrere Vereine nach der Zukunft von Bogdan, doch der gebürtige Belgrader entschied sich für den Verbleib in Leverkusen. Dass sich das für ihn und die Mannschaft lohnen kann und wohl auch wird, zeigte die Partie am Sonntag gegen Erfurt.

Oft nur durch Fouls zu bremsen

Jug Bogdan ist (noch) kein Akteur für spektakuläre Aktionen. Er fliegt nicht meterhoch durch die Luft und hämmert den Ball aus einer enormen Höhe in den Korb; er spielt auch (noch) keine superauffälligen Pässe hinter dem Rücken oder durch die Beine. Muss er auch nicht. Bogdan überzeugt durch seinen Mut auf dem Parkett, durch den Einsatz seiner Physis in Offense und Defense, durch seine Spielintelligenz. Es ist kein Zufall, dass er sich mit seinen 1,98 Metern regelmäßig viele Rebounds sichert. Da gibt es etliche deutlich längere und auch noch robustere Gegenspieler unter den Körben, doch der 19-Jährige steht oft richtig, hat ein Gespür für die Situation und kann sich auch behaupten, wenn er den Ball in seinen Händen hat.

In der Offense zieht er immer wieder zum Korb und ist oft nur durch Fouls zu bremsen. So durfte er gegen Erfurt achtmal an die Freiwurflinie; er verwandelte sechs davon. „Aber Jug kann auch Dreier und Würfe aus der Mitteldistanz. Er ist offensiv vielseitig einsetzbar, das macht ihn für die Mannschaft so wertvoll. Das gilt auch für die Defense, wo er seinen Körper sehr geschickt einsetzt und auch kleinere, schnellere Gegenspieler kontrollieren kann. So definiert er sich auch: Er will eine starke Defense abliefern und nicht nur offensiv glänzen. Dazu kommt sein sehr gutes Rebounding“, beschreibt sein Coach die Stärken des Spielers mit der Nummer 5 auf dem Trikot.

Gegen Erfurt stand Bogdan 30:13 Minuten auf dem Feld; nur Branden Maughmer durfte länger auf dem Parkett ackern. Auch ein Signal für die Qualität des Youngsters, der mit zwölf Punkten und sieben Rebounds überzeugte.

In Weimar erwartet ihn und sein Team am Sonntag ein Gegner, der ähnlich wie zuletzt Erfurt und Oberhaching agierte: eine körperlich recht kleine Mannschaft, die mächtig aufs Tempo drückt und auch in der Defense beherzt zu Werke geht. Darauf müssen sich die Giants einstellen. Besser als zum Saisonstart in Oberhaching, wo das gleiche Szenario auf die Leverkusener wartete.