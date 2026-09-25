Nach einer relativ spielarmen Vorbereitung – die neu formierten Bayer Giants absolvierten nur fünf Tests – geht es für den Basketball-ProB-Ligisten am Sonntag erstmals wieder um Meisterschaftspunkte. In der Sporthalle der Grundschule Deisenhofen in Oberhaching treffen die Leverkusener auf die TSV Oberhaching Tropics.

Das hört sich nicht nach großer Basketballbühne an. Die darf man in der ProB auch nicht unbedingt erwarten. Zweitvertretungen von Erstliga-Teams und kleine Vereine mit kleinen Hallen gehören nicht selten zur Realität in der dritthöchsten deutschen Spielklasse. Im vergangenen Jahr sah es in der ProA noch anders aus. Durch den Abstieg haben sich die Giants jedoch selbst in diese Lage manövriert.

Junger und verhältnismäßig kleiner Gegner

Ähnliche Rahmenbedingungen erlebten die Bayer-Korbjäger bei ihrer Turnierteilnahme in Luxemburg während der Vorbereitung. „Da konnten sich die Jungs schon mal daran gewöhnen, wie es ist, in einer kleinen Halle vor wenigen Zuschauern zu spielen“, hatte Headcoach Mike Koch seinerzeit gesagt.

Oberhaching verfügt über eine junge Mannschaft: Nur drei Spieler sind 25 Jahre oder älter. Zudem sind die Bayern nicht besonders groß. Nedzad Muratovic ist mit 2,04 Metern der längste Akteur der Tropics. In dieser Hinsicht haben die Giants auf dem Parkett deutlich mehr zu bieten.

Was die Leverkusener erwartet, bleibt allerdings etwas im Dunkeln. „Jeder Verein muss aus der Vorbereitung die Aufnahmen von zwei Spielen auf eine Plattform hochladen, damit sich die ersten Gegner vorbereiten können. Da lädt man natürlich nicht seine besten Partien hoch. Oberhaching hat dies mit zwei Spielen gegen Regionalligisten getan. Aber ihnen wird es genauso ergehen“, erklärt Koch.

Leverkusener Team wirkt homogen

Natürlich wurden diese beiden Begegnungen gescoutet, doch der Fokus wird auf der eigenen Mannschaft liegen. Die hatte in den vergangenen Partien stark aufgespielt, vor allem gegen den ProA-Ligisten Koblenz und zuletzt gegen Neustadt. Die neue Mannschaft der Bayer Giants wirkt schon jetzt homogener und einsatzbereiter als die letztjährige Besetzung.

Spieler wie Luca Michels, Finne Fleute, Fabian Reichstadt, Agust Kjartansson und David Gerhard machen ebenso Freude wie der neue US-Akteur Branden Maughmer. Dass auch die Youngster Jug Bogdan, David Koch und – wie zuletzt gesehen – Filip Arcic und Jos Verwaayen Akzente setzen können, macht das Team noch unberechenbarer. Nicht zu vergessen sind die Routiniers Luca-Finn Kahl-Hansen und Dennis Heinzmann.

„Das, was wir uns mit dieser neuen Mannschaft erarbeitet haben, wollen wir auch am Sonntag zeigen. Auswärts ist immer eine stabile Verteidigung wichtig. Dazu wollen wir unsere Offensive ins Laufen bringen und gute Würfe herausspielen“, sagt Koch.

Geht es nach der Website der ProB, haben die Giants die Partie allerdings schon am Mittwoch verloren: Dort war bei bereits beendeter Spielzeit ein 5:0 für Oberhaching eingetragen.