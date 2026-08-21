Der Kader des Zweitligameisters Wings Leverkusen ist nun komplett: Franka Wittenberg ist die wohl letzte Verpflichtung des Basketball-Vereins. Die A2-Nationalspielerin wechselt nach vier Jahren an US-Colleges – Fresno State Bulldogs (2022 bis 2024) und Canisius Golden Griffins (2024 bis 2026) – ins Rheinland. Trotz ihrer erst 23 Jahre kann Wittenberg schon auf ordentlich Erfahrung zurückblicken. So absolvierte sie in der Saison 2018/2019 als WNBL-Spielerin bei Wolfpack Wolfenbüttel und später Eintracht Braunschweig Lionpride erste Minuten in der Bundesliga. Die 1,75 Meter große Akteurin durchlief die Nachwuchs-Nationalmannschaften des Deutschen Basketball Bundes (DBB) von der U15 bis zur U20 sowie der A2/U23-Auswahl.

Dass die Chemie zwischen der Spielerin und den Wings sowohl sportlich als auch menschlich stimmt, zeigte sich laut Vereinsmitteilung schnell in ersten gemeinsamen Gesprächen, in denen sie nicht nur mit einem tiefen Spielverständnis, sondern auch mit klaren Vorstellungen von der gemeinsamen Ausrichtung überzeugte.

Coach Patrick Reusch freut sich über den Zugang: „Ich bin sehr froh, dass sich die Situation mit Franka so ergeben hat. Eine deutsche Spielerin ihrer Qualität so kurz vor Vorbereitungsbeginn noch dem Kader hinzuzufügen, war vom Timing her ein absoluter Glücksfall. Nun stehen wir mit vollständigem Kader da und jetzt auch starten.“