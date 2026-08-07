Beim Basketball-Zweitligameister Wings Leverkusen gibt es personelle Neuigkeiten: Olivia Okpara bleibt dem Klub erhalten und wird auch in der Saison 2026/2027 im Wings-Trikot auf die Jagd nach Punkten und Rebounds gehen.

Mit ihrer physischen Stärke kann Okpara sowohl als Power Forward als auch als Centerin eingesetzt werden. Sie soll im neuen Team eine zentrale Führungsposition einnehmen. In der abgelaufenen Saison war die 23-Jährige mit ihrer Präsenz unter den Körben maßgeblich am Erfolg beteiligt und entwickelte sich zu einem verlässlichen Anker der Mannschaft.

Dass die 1,84 Meter große Athletin nicht nur in der Halle beeindrucken kann, stellte sie in der Sommerpause unter Beweis. Als Teil der deutschen U23-Nationalmannschaft im 3×3-Basketball war sie international unterwegs, sammelte wertvolle Spielpraxis auf hohem Niveau und untermauerte ihre athletische Vielseitigkeit.

In der neuen Spielzeit soll Okpara mit vorangehen und das Leverkusener Spiel an beiden Enden des Feldes prägen. Die Verantwortlichen der Wings setzen darauf, dass sie ihre Erfahrung nutzt, um in den entscheidenden Momenten Verantwortung zu übernehmen.

Oliv ist in der letzten Saison eine absolut zuverlässige und konstante Leistungsträgerin gewesen und wird umso mehr ein zentraler Faktor für uns sein. Wir sind froh und stolz, dass sie bei uns bleibt Patrick Reusch, Trainer der Wings Leverkusen

„Oliv ist in der letzten Saison eine absolut zuverlässige und konstante Leistungsträgerin gewesen und wird umso mehr ein zentraler Faktor für uns sein. Wir sind froh und stolz, dass sie bei uns bleibt“, erklärte Headcoach Patrick Reusch.