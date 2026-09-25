Auch die Wings Leverkusen starten an diesem Wochenende in die neue Saison. Als Meister der Zweiten Liga stehen die Basketballerinnen von Trainer Patrick Reusch besonders im Fokus, auch wenn einige Leistungsträgerinnen der Meistermannschaft nicht mehr dabei sind. Die Verantwortlichen des Zweitligisten waren jedoch nicht untätig und haben den Kader mit guten Neuzugängen verstärkt – das zeigten bereits die Vorbereitungsspiele.

Die US-Amerikanerin Tamia Ugass, die zuletzt wegen einer Verletzung fehlte, erwies sich als Powerfrau unter den Körben. Auch A2-Nationalspielerin Franka Wittenberg stellte ihre Klasse unter Beweis. Iva Banozic könnte ebenfalls eine wichtige Rolle in der kommenden Spielzeit übernehmen, musste während der Vorbereitung allerdings verletzt pausieren. Der übrige Kader ist aus der vergangenen Saison bekannt und eingespielt.

Auftakt in Osnabrück

US-Amerikanerin Kendra Parra wird auch in dieser Saison als Regisseurin und Vollstreckerin gefragt sein. Olivia Okpara und Alinde Kerluku können in der nun beginnenden Meisterschaftsrunde mehr Akzente setzen. Das gilt auch für einige andere Akteurinnen.

Am Sonntag (16 Uhr) müssen die Wings zum Auftakt bei den Black Bulls Osnabrück antreten. Das ist gleich eine große Herausforderung. „Dieses Spiel wird eines der schwersten in diesem Jahr für uns sein. Osnabrücks Schlüsselspielerinnen sind geblieben. Leider haben wir kein Video und können kein Spiel des Gegners aus der Vorbereitung scouten. Aber ich rechne mit hohem Tempo. Entsprechend gut müssen wir von der Offense in die Defense umschalten“, sagt Reusch.

Der Wings-Coach möchte in dieser Saison noch schnelleren Basketball spielen lassen als in der vergangenen Runde. In der Vorbereitung sah das bereits gut aus. Er rechnet damit, dass seine Schützlinge erneut oben mitspielen werden. „Was genau passiert, wird die Saison zeigen. Das kann man noch nicht genau vorhersagen“, sagt Reusch.

Leverkusen steht kompletter Kader zur Verfügung

Gegen Osnabrück kann der Trainer auf den kompletten Kader zurückgreifen. Tamia Ugass ist wieder einsatzbereit, Iva Banozic trainiert seit dieser Woche wieder und wird am Sonntag ebenfalls zur Verfügung stehen.

Schon jetzt blicken die Wings mit großer Freude auf den zweiten Spieltag, den sie im Rahmen einer Doppelveranstaltung in der Ostermann-Arena bestreiten werden. Tags darauf treten dort die Giants an. Mehr dazu in der kommenden Woche.