Die ersten eineinhalb Trainingwochen haben die Bayer Giants hinter sich gebracht. Es wurde gelaufen, geworfen, geschwitzt und auch viel geredet. Letzterer Punkt war Headcoach Michael „Mike“ Koch besonders wichtig; daher wurde auch die Art und die Intensität des Trainings darauf abgestimmt. „Wir sind locker gestartet, damit die Spieler mehr miteinander reden konnten. Das war und ist sehr wichtig, da wir viele neue und viele junge Spieler im Team haben. Sie müssen sich finden, sollen eine Einheit bilden; das ist mit das Wichtigste in der Vorbereitung“, betonte Koch.

Konkret: Aus dem alten Stammkader sind nur Dennis Heinzmann und Luca Finn Kahl geblieben; acht neue Basketballer sind nach dem Abstieg aus der Pro A hinzugekommen. Heinzmann und Kahl sind – auch aufgrund ihrer großen Erfahrung – wichtige Integrationsfiguren bei den fast rundum erneuerten Giants, die nun in der Pro B Süd starten.

Zugänge der Bayer Giants Leverkusen bringen Qualität und Erfahrung mit

Die Zugänge versprechen allesamt Qualität und zum Teil auch Erfahrung. Vom Papier her liest sich der Kader der Bayer-Korbjäger gut, aber es wird auch andere starke Teams in der Süd-Liga geben. Daher schwören Koch und sein Coaching-Staff die Truppe in der Vorbereitung auch darauf ein, als Einheit aufzutreten. Das gilt für die Stammkaderspieler wie auch für die jungen Akteure aus dem eigenen Nachwuchsprogramm, die ans Pro-B-Niveau herangeführt werden sollen.

„Die Jungs sollen sich gegenseitig Hilfe anbieten; unsere Talente werden im Training mit den Pro-B-Profis lernen und sich verbessern. Das ist eine wichtige Botschaft an sie und an die anderen Talente in unserem Programm“, so Koch weiter.

Wir haben einen anderen Kader als letzte Saison. Das heißt; der Basketball an sich wird sich ein wenig verändern Michael Koch, Trainer der Bayer Giants Leverkusen

Natürlich stand zu Beginn auch eine Standortbestimmung für die Akteure an. Die ersten Tests wurden absolviert, um zu sehen, wie weit die einzelnen Spieler in gewissen Situationen sind. „Das betrifft das Kraft-, Athletik- und Lauftraining, um anschließend mit individuellen Trainingsplänen die Spieler weiter zu verbessern und auf die Saison vorzubereiten“, sagt der Coach.

Auch in der nächsten Woche wird der Trainingskader noch größer sein, damit alle Spieler genügend Ruhephasen erhalten. Es ist gerade am Anfang wichtig, dass die Akteure noch gewisse Pausen haben. Hohes Engagement im TrainingInsgesamt zeigt sich der Coach zufrieden: „Die Spieler kommen mit viel Engagement zum Training; sie haben viel Freude am Training. Von Tag eins an sind wir auch mit taktischen Dingen dabei, denn wir haben einen anderen Kader als letzte Saison. Das heißt; der Basketball an sich wird sich ein wenig verändern.“

In Dennis Heinzmann ist nur noch ein klassischer Center im Team vertreten, neben ihm gibt es einige Akteure wie Finn Fleute, Fabian Reichstadt oder auch David Gerhard , die ebenfalls eine große Position bekleiden können, die aber auch mit ihren technischen Fähigkeiten, ihrer Athletik und Dynamik sowohl aus der Distanz als auch am Korb für Gefahr sorgen können. Dazu sind dieses Jahr wohl mehr Distanzschützen in der Mannschaft; das Wechselspiel zwischen Innen- und Außenspiel wird größer.

Am 9. September (19.30 Uhr, Ostermann-Arena) können die Fans der Giants bei freiem Eintritt zum ersten Mal das neue Team in Augenschein nehmen. Und das auch noch gegen den Pro-A-Ligisten Koblenz.