Mit einer 2:4 (0:1)-Niederlage bei der DJK Südwest Köln ist der SV Bergfried Leverkusen in die neue Bezirksliga-Saison gestartet. Beim selbst ernannten Aufstiegskandidaten war er am Ende der letzten Saison mit 1:5 unter die Räder gekommen. Nun präsentierten sich die Fußballer aus Steinbüchel besser, standen am Ende aber wieder mit leeren Händen da.

„Wir haben gut mitgehalten, aber den ein oder anderen Fehler zu viel gemacht“, beschrieb Alfred Rekus das Auswärtsspiel auf Kunstrasen. Der Sportliche Leiter erwähnte die Ausfälle von Jan Fromke und Erik Schmidt (gesperrt) ebenso wie das verletzungsbedingte Fehlen seines Sohnes René Rekus. Ohne dieses Trio waren Torchancen Mangelware. Erst am Ende der ersten Halbzeit ging Noah Skalbania im eigenen Strafraum zu ungestüm zu Werke. Kölns Kapitän Jakob Hehn verwandelte den fälligen Strafstoß zum 0:1 (40.).

Nach dem Seitenwechsel ging es dann hoch her: Nach einem kurz ausgeführten Eckstoß und einer Flanke auf den zweiten Pfosten traf Kölns Philipp Graf erst zum 0:2 (52.). Fünf Minuten später drang Maik Maier in den DJK-Strafraum vor, kam zu Fall und Till Juber verwandelte den fälligen Elfmeter zum 1:2 (57.).

„Nach dem Anschlusstreffer waren wir gut im Spiel und hätten es drehen können“, sah der Gästesprecher den SVB auf der Überholspur. Tatsächlich traf Kevin Sivakumar per Flugkopfball auch zum 2:2 (63.). Die Chancen zur Führung wurden aber vergeben und so kamen die Leverkusener von der Erfolgsspur ab.

Wir wussten, dass man sich gegen die Graf-Brüder keine Fehler erlauben darf. Aber genau das ist passiert Alfred Rekus, Sportlicher Leiter des SV Bergfried

„Wir wussten, dass man sich gegen die Graf-Brüder keine Fehler erlauben darf“, sagte Rekus und ergänzte: „Aber genau das ist passiert.“ Zum 2:3 traf Philipp Graf (80.). und den Endstand bereitete Hendrik Graf vor (90.). „Trotzdem sehen wir eine klare Steigerung im Vergleich zur Vorsaison“, nahm Alfred Rekus das Positive mit und möchte im ersten Heimspiel gegen Weiler-Volkhoven am Sonntag punkten.