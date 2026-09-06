Die Fußballer des SV Bergfried Leverkusen kassierten in ihrem ersten Heimspiel der Saison den späten Ausgleich zum 3:3 (2:1) gegen den SC Weiler-Volkhoven. Dennoch war Alfred Rekus nicht unzufrieden. „Dieses Ergebnis ist in Ordnung, am Ende hat der Gegner viel Druck gemacht und sich den Punkt verdient.“ Der Sportliche Leiter des Bezirksligisten blieb positiv und freute sich nach der Niederlage in der Vorwoche selbst über den ersten Punkt der Saison.

Dabei waren es die Hausherren, die in der ersten Halbzeit Moral bewiesen. Auch wenn Kapitän Rene Rekus sein Comeback feierte, wurden die Leverkusener nach dem späten Anstoß erstmal kalt erwischt. In der 24. Minute drang Weiler-Volkhoven über die linke SVB-Abwehrseite durch und schloss gefährlich ab. Den ersten Schuss konnte Maximilian Ueing noch parieren, beim Abstauber von Alexander Moll war er aber machtlos.

Auf das 0:1 reagierten die Hausherren auf ihrem Kunstrasen aber stark. Rekus trieb den Angriff in der 33. Minute voran, über Cedric Bergmann und Till Juber kam der Ball zu Kevin Sivakumar. Schon in der Vorwoche, beim 2:4 gegen DJK Südwest Köln hatte dieser getroffen und vollstreckte nun zum Ausgleich. Mit dem 1:1 waren die Leverkusener im Spiel und drückten auf das zweite Tor. Dieses fiel tatsächlich noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Maik Maier fasste sich aus 30 Metern ein Herz und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße.

Nach dem Seitenwechsel glich Gaiton Simao De Sousa Barroso für die Gäste aus (71.). Da Till Juber aber nur drei Zeigerumdrehungen später die erneute Führung markierte, waren die Kicker vom Steinbüchel wieder im Vorteil. (74.).

„Wir haben sogar das 4:2 durch Juber gemacht, leider stand er aber im Abseits“, dachte Rekus an die 76. Minute. Wieder nur drei Minuten später griffen die Gäste über den Flügel an und drückten den Ball zum Endstand über die Linie (79.).