Stettin – Trotz den 37 Jahren, die Lukas Podolski mittlerweile auf seinem Buckel hat, beweist er immer noch sein fußballerisches Können. Am Samstag (5. November) hat Poldi es für seinen aktuellen Verein Gornik Zabrze erneut gemacht.

Beim Auswärtsspiel in Stettin kam Podolski in der 73. Minute im Mittelfeld an den Ball. Seine Mannschaft führte bereits mit 3:1, Poldi hätte es also ruhig angehen lassen können. Stattdessen sah er, wie Stettins Torhüter Bartosz Klebaniuk zu weit von seinem Tor entfernt stand. Also probierte es Podolski aus gut und gerne 60 Metern direkt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Twitter angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Lukas Podolski schießt sensationelles Tor von der Mittellinie

Was dann folgte, ist einfach nur sensationell. Der Ball wird länger und länger und senkt sich letztlich über den gegnerischen Torhüter hinweg ins Gehäuse. Podolskis Mitspieler jubeln ausgelassen, während der Torschütze selbst nur verhalten reagierte. Auch der polnische TV-Kommentator ließ seinen Emotionen freien Lauf.

Für Podolski war es das zweite Saisontor für seinen Klub, bei dem er seit vergangenem Sommer unter Vertrag steht. (ft)