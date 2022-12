Mega-Transfer perfekt Ronaldo wechselt zu Manchester United

Manchester – Die spektakuläre Rückkehr von Superstar Cristiano Ronaldo zu Manchester United ist perfekt. Wie der 20-malige englische Meister am Freitag mitteilte, wechselt der 36-Jährige vorbehaltlich der Klärung persönlicher Details und des Medizinchecks von Juventus Turin zu den Red Devils. Ronaldo hatte bereits von 2003 bis 2009 dort gespielt. Zuvor war am Freitag bekannt geworden, dass Ronaldo Turin trotz eines bis 2022 gültigen Vertrags nach drei Jahren verlassen will.



Das könnte Sie auch interessieren:

Fußball-Nationalmannschaft Anzeige Flicks erster Kader mit drei Neulingen und Rückkehrer Reus

Star-Trainer Anzeige Guardiola will 2023 bei ManCity aufhören und erklärt seinen Plan

Müheloser Einzug in Runde zwei Anzeige Bayern schlägt Bremer SV im Pokal mit 12:0

Zunächst hatte Manchester City als Favorit auf eine Verpflichtung gegolten, ehe der Lokalrivale ins Rennen einstieg. Mit United war Ronaldo dreimal englischer Meister geworden und hatte 2008 seinen ersten Champions-League-Titel gewonnen, bevor er neun Jahre bei Real Madrid verbrachte. (sid)