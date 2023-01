Nach Bosz-Witz Heracles Almelo präsentiert Kai Havertz als „Neuzugang“

Almelo/Düsseldorf – Humor haben sie in Almelo: Der niederländische Fußball-Erstligist hat die verbale Vorlage von Leverkusens Trainer Peter Bosz aufgenommen und Kai Havertz scherzhaft als Neuzugang begrüßt. „Herzlich willkommen, Kai“ schrieb der Club am Montag auf seinen Kanälen in den sozialen Netzwerken über ein Foto, das den von internationalen Topclubs umworbenen deutschen Nationalspieler im Almelo-Trikot zeigt.

Heracles reagierte damit auf einen Scherz von Havertz' aktuellem niederländischen Trainer. Auf die Frage, ob das 1:2 im Viertelfinale der Europa League gegen Inter Mailand am Montag das letzte Spiel des 21-Jährigen für Bayer 04 gewesen sei, hatte Bosz zum Spaß gesagt: „Ja, ich kann euch mitteilen, dass Kai Havertz nächstes Jahr bei Heracles Almelo spielt.“ An Havertz, der in Leverkusen noch einen Vertrag für die kommenden zwei Jahre hat, soll unter anderen der FC Chelsea großes Interesse haben. (dpa)