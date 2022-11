Nachfolger soll bereits feststehen PSG bestätigt die Entlassung von Trainer Tuchel

Paris – Trainer Thomas Tuchel ist beim französischen Fußballmeister Paris St. Germain nun auch offiziell entlassen. Nachdem an Heiligabend führende französische Medien über die Trennung berichtet und Superstar Kylian Mbappe sich von dem Deutschen in den Sozialen Netzwerken bereits verabschiedet hatte, bestätigte PSG die Personalie am Dienstag.



Medienberichten zufolge soll der Argentinier Mauricio Pochettino Tuchels Nachfolger werden. Der frühere Mainzer und Dortmunder Bundesliga-Coach Tuchel (47) hatte den Posten in der französischen Hauptstadt zur Saison 2018/19 übernommen. Paris holte unter Tuchel unter anderem zwei Meistertitel und erreichte in der vergangenen Spielzeit das Champions-League-Finale gegen Bayern München (0:1).



Das könnte Sie auch interessieren:

Champions-League-Finalist Anzeige Paris Saint-Germain trennt sich von Trainer Tuchel

Flick, Klopp, Rangnick Anzeige Das sind die Kandidaten für eine Nachfolge von Joachim Löw

Fünf Rote Karten Anzeige PSG-Spiel endet mit Eklat – Neymar wirft Gegenspieler Rassismus vor

In der laufenden Saison ist PSG um die Superstars Neymar, Mbappe und Angel di Maria in der Ligue 1 derzeit mit einem Punkt Rückstand auf Olympique Lyon und OSC Lille Tabellendritter. Im Achtelfinale der Champions League trifft Paris im Februar auf den FC Barcelona. (SID)