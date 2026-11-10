In einer Nachricht Ende Mai schrieb Franziska Liebhardt: „Ich werde nicht aufgeben.“ Dazu das Kraft-Emoji, ein angewinkelter Arm mit gespanntem Bizeps. Kämpfen konnte sie, das hat sie immer ausgezeichnet. Zum Telefonieren war sie damals zu schwach. Die Paralympics-Siegerin von 2016 hatte eine weitere Diagnose bekommen, musste sich einem weiteren Kampf stellen. „Der Gegner jetzt ist ungleich größer als alle, mit denen ich bisher zu kämpfen hatte“, schrieb sie. Am Dienstagmorgen teilte der Deutsche Behindertensportverband (DBS) nun mit, dass Franziska Liebhardt am Wochenende im Alter von 44 Jahren in ihrer Heimatstadt Würzburg gestorben ist.

Das ist nicht nur für den Parasport und alle, die sie kannten, eine traurige Nachricht, sondern auch ein großer Verlust für Organspende-Hilfsorganisationen in Deutschland. Liebhardt, die mit einer Spenderlunge und einer Spenderniere lebte, war zuletzt Vorsitzende der Kinderhilfe Organtransplantation (KiO). Sie kämpfte nicht nur um ihr eigenes Leben, sondern auch für alle anderen, die auf eine Organspende angewiesen sind. Sie sei „das Aushängeschild und die Sympathieträgerin“ des Vereins gewesen, heißt es auf der KiO-Homepage. Noch im Sommer 2026 war sie vom bayrischen Gesundheitsministerium und von der Deutschen Stiftung Organtransplantation mit dem Bayrischen Ehrenpreis zur Förderung der Organspende ausgezeichnet worden.

Die Spender ihrer Lungen trug Liebhardt „voller Dankbarkeit in meinem Herzen“

Auf ein Spenderorgan angewiesen zu sein, sei wie „ein Tanz auf dem Vulkan“, sagte Liebhardt vor vier Jahren dieser Redaktion: „In Deutschland gibt es so wenige Organe für eine Transplantation, dass du weder zu gesund noch zu krank sein darfst, um ganz oben auf der Warteliste zu landen.“ Franziska Liebhardt warb mit ihrer Persönlichkeit, ihrer Erfolgsgeschichte, ihrer Demut für jene, deren Organe ihr weitere Lebensjahre schenkten, unermüdlich für die Organspende. Sie sprach immer vom „größten Geschenk, das einem ein anderer Mensch machen kann“. Und sagte: „Für mich sind die Spender und ihre Familien Helden. Obwohl ich sie nicht kenne, trage ich sie immer voller Dankbarkeit in meinem Herzen.“

Franziska Liebhardt mit Goldmedaille und Maskottchen bei den Paralympischen Spielen 2016 in Rio. Copyright: imago/Beautiful Sports

Im Alter von 20 Jahren, Liebhardt spielte in der Regionalliga Volleyball und absolvierte eine Ausbildung zur Kinder-Physiotherapeutin, bemerkte sie erste Symptome. Drei Jahre später wurde bei ihr eine aggressive, unheilbare Autoimmunerkrankung diagnostiziert. 2009 benötigte sie eine erste Lungentransplantation, 2012 spendete ihr Vater ihr eine seiner Nieren. Liebhardt machte weiter Sport, sie wollte sich fit halten, ihren gespendeten Organen beste Bedingungen für ein langes Funktionieren bieten. Sie fand zur Leichtathletik und erhielt eine Startberechtigung im Parasport. Das lag allerdings weder an ihrer tödlichen Erkrankung noch an den gespendeten Organen – aufgrund eines im Rahmen der Erkrankung aufgetretenen Schlaganfalls litt Liebhardt unter einer leichten Spastik.

2014 zog Liebhardt nach Leverkusen

2014 zog Liebhardt nach Leverkusen, um sich beim TSV Bayer 04 von der ehemaligen Speerwurf-Weltmeisterin Steffi Nerius fit machen zu lassen für ihren Paralympics-Traum. Die Teilnahme sei das Ziel gewesen, sagt die Trainerin. An mehr habe zunächst niemand geglaubt, am wenigsten Liebhardts Ärzte. „Aber sie hat so hart gearbeitet und alle überrascht“, sagt ihr damaliger Trainingskollege Markus Rehm, Dauer-Paralympicssieger im Prothesen-Weitsprung. Vor allem technisch und im Kraftraum habe sie sich unter der Anleitung von Nerius enorm entwickelt.

„Und dann gewinnt sie in Rio Kugelstoß-Gold mit Weltrekordweite, ich habe auf der Tribüne geheult, das war so surreal“, erinnert sich Nerius. Silber im Weitsprung gab es noch dazu. „Franzi war eine unfassbar warmherzige, empathische Person“, sagt Rehm: „Und sie war so unglaublich optimistisch, egal ob im Training oder bei gesundheitlichen Rückschlägen.“ Die Zeit mit Liebhardt sei mehr als eine sportliche Zusammenarbeit gewesen, betont Nerius: „Es war eine gemeinsame Reise, geprägt von Vertrauen, Zusammenhalt, Höhen und Tiefen und dem festen Glauben daran, dass vieles möglich ist.“

Schon 2015 sagte Liebhardt: „Ohne die moderne Medizin wäre ich nicht mehr am Leben.“ Da atmete sie bereits seit sechs Jahren mit einer Spenderlunge. 2020 versagte auch dieses Organ, Liebhardt überstand eine zweite Lungentransplantation und hielt auch dieses Organ sechs Jahre in Ehren. Ihr Motto lautete bis zuletzt: „Ich versuche einfach, jeden Tag so intensiv wie möglich zu leben. Damit ich, wenn es irgendwann nicht mehr geht, sagen kann: Ich hatte nochmal eine gute Zeit.“ Denn: „Ich habe diese Jahre geschenkt bekommen, die prall gefüllt waren mit Leben. Dafür bin ich superdankbar.“