Tampa – Quarterback-Superstar Tom Brady beendet offenbar seine Karriere nach 22 Jahren in der National Football League mit unerreichten sieben Super-Bowl-Ringen - und dem Ruf eines Titanen mit Nerven aus Stahl, den Niederlagen nur noch stärker machen.

Nach der Nachricht gab es am späten Samstagabend jedoch erste Zweifel: Tom Pelissero, bekannter NFL-Reporter, teilte ein Statement bei Twitter, nachdem sowohl Bradys Vater als auch sein Manager dem Karriereende widersprochen hätten. Brady selbst äußerte sich am Samstagabend nicht mehr. Eine Bestätigung steht also weiterhin aus.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Twitter angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Tom Brady: Liga und Spieler danken Superstar

Zunächst hatte ESPN über das Karriereende berichtet: Demnach hat der 44-jährige Brady sich nach dem Play-off-Aus mit dem Titelverteidiger Tampa Bay Buccaneers gegen eine Fortsetzung seiner einmaligen Laufbahn entschieden.

Selbst die Liga twitterte unter #ThankyouTom umgehend Dankesworte („Keiner konnte es besser“) und einen Zusammenschnitt seiner besten Würfe.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Twitter angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bei den ebenso geliebten wie verhassten New England Patriots hatte Brady nach seiner Ankunft als blasser Sechstrunden-Hänfling in 19 Jahren eine Titel-Dynastie aufgebaut. 2020 setzte er seine Karriere im warmen Florida fort, wo er mit den Buccaneers und seinem alten Lieblings-Weggefährten Rob Gronkowski auf Anhieb noch einen Super Bowl gewann.



Tom Brady muss Play-off-Pleite verschmerzen

In den diesjährigen Play-offs scheiterten die Bucs nach einer packenden Aufholjagd von 3:27 auf 27:27 in der Divisional Round mit 27:30 an den Los Angeles Rams. Beim Halbfinale am Sonntag ist Brady Zuschauer.



Tom Brady nach dem Ausscheiden mit den Tampa Bay Buccaneers in den Playoffs 2021/22. Copyright: AP

Sein Quarterback-Kollege Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs), der ebenfalls eine Ära des Spiels prägen könnte, kommentierte den ESPN-Bericht bei Twitter mit einer Emoji-Ziege - dem Zeichen für GOAT: Greatest Of All Time. Bradys langjähriger Patriots-Mitspieler Julian Edelman bedankte sich für die „gemeinsamen Erinnerungen, Babe“.



Tom Brady ist eine Sport-Ikone der USA, es gibt kaum noch Pass-, Sieg- oder Touchdown-Rekorde, die er nicht hält. Berühmt war er als phänomenaler Game-Manager mit dem perfekten Gefühl für den Moment. Seine unglaubliche körperliche Fitness bis ins hohe Sportler-Alter war mehr als verblüffend.



Rückkehr ins Privatleben

Der fünfmalige Super-Bowl- und dreimalige NFL-MVP (wertvollster Spieler) wird sich wohl vorerst ins Privatleben zurückziehen. Er ist mit dem brasilianischen Topmodel Gisele Bündchen (41) verheiratet, das Paar hat zwei Kinder im Alter von acht und elf Jahren.



Das könnte Sie auch interessieren:

Kein achter Titel Anzeige NFL-Superstar Tom Brady muss bitteres Playoff-Aus verkraften

TV-Rechte und Halbzeitshow Anzeige Was Football-Fans zum Super Bowl 2023 wissen müssen von Olivier Keller

Bestechend gut in Form Anzeige Leverkusener schreibt mit Touchdown NFL-Geschichte

Nach der jüngsten Niederlage war Brady geschlagen, geknickt und gedankenverloren aus der Arena geschlichen. Beinahe hätte er noch eine seiner ebenso legendären wie gefürchteten Aufholjagden gekrönt - wie 2017 im Super Bowl gegen die Atlanta Falcons, beim irrwitzigen 34:28 nach 3:28-Rückstand.



Diesmal blieb wie schon seit Jahren die Frage: War es das? Diesmal tatsächlich? „Ich habe noch nicht viel darüber nachgedacht“, sagte Brady: „Wir schauen von Tag zu Tag.“ Der letzte Tag einer Wahnsinnskarriere scheint gekommen. (mab/sid)