Mit einem humorvollen Video hat Adidas am Montag (21. September) das Ende einer langen Ära eingeläutet. Unter dem Motto „So, welches ist das beste Trikot aller Zeiten?” und dem Hinweis „Vielleicht müssen wir noch einen letzten Punkt hinzufügen” kündigte der deutsche Ausrüster das finale Trikot der deutschen Nationalmannschaft für den 3. November 2026 an.

Mitwirken dürfen mehrere aktuelle und ehemalige deutsche Nationalspielerinnen und Nationalspieler sowie die Trainerlegende Joachim Löw. Mit von der Partie sind unter anderem Nick Woltemade, Per Mertesacker, Manuel Neuer, Jürgen Klinsmann und Florian Wirtz. Überraschend dabei ist auch Deniz Undav, obwohl er gar nicht nominiert wurde.

Adidas teast das letzte Trikot für die deutsche Nationalmannschaft ab

Auffällig ist auch, dass der neue Bundestrainer Jürgen Klopp in dem Adidas-Video nicht zu sehen ist. Der 59-Jährige trat im August 2026 die Nachfolge von Julian Nagelsmann an, nachdem die DFB-Elf bei der WM in Nordamerika im Achtelfinale gegen Paraguay ausgeschieden war. Klopp, der einen Vertrag bis zur WM 2030 unterzeichnet hat, nominierte vergangene Woche seinen ersten Kader und wird am 24. September in der Nations League gegen die Niederlande sein Debüt geben.

In dem Clip sitzen aktuelle und ehemalige Nationalspieler sowie Legenden in einem stilisierten Clubraum zusammen und diskutieren über die besten Trikots aller Zeiten. Zu sehen sind unter anderem Erinnerungen an die Weltmeisterschaftsjahre sowie ikonische Designs. Die Szene endet mit einem klaren Hinweis auf die bevorstehende Veröffentlichung.

Die Ankündigung steht im Zusammenhang mit dem Ende der Zusammenarbeit zwischen Adidas und dem Deutschen Fußball-Bund. Seit 1954 rüstet der Konzern aus Herzogenaurach die Nationalmannschaften aus – eine Partnerschaft, die vier Weltmeistertitel und zahlreiche weitere Erfolge begleitete. Ab 2027 übernimmt Nike die Ausrüstung.

Das neue Trikot gilt somit als Abschiedsmodell, weshalb Fans und Sammler dem 3. November mit Spannung entgegensehen dürften. Ob das Trikot als drittes Trikot oder als Sonderedition erscheint, hat Adidas noch nicht bekannt gegeben. (mbr)