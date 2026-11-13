Nächstes Highlight für FC-Star Said El Mala: Im Nations-League-Duell mit Serbien in Belgrad schickte Bundestrainer Jürgen Klopp den Kölner Offensivspieler beim Stand von 3:1 auf den Platz. Damit darf sich der junge Kölner über einen weiteren Höhepunkt seiner Fußballkarriere freuen.

Für ihn verließ Debütant Brajan Gruda das Feld. Der Flügelspieler von RB Leipzig hatte mit einem tollen Solo-Treffer zum 3:0 ein dickes Ausrufezeichen hinter seine Nominierung gesetzt.

El Mala ersetzt Torschützen Gruda und versucht es aus der Distanz

Für El Mala war es der dritte Auftritt im Nationaltrikot. Sein Debüt hatte er am 1. Oktober in München gegeben, als er beim 2:0 gegen Serbien ab der 46. Minute mitwirkte. Den zweiten Einsatz bekam er beim 0:0 gegen Griechenland in Thessaloniki, dort stand er ab der 63. Minute auf dem Rasen.

In der Schlussphase besetzte das Kölner Ausnahmetalent die linke Außenbahn. In der 90. Minute bediente er Mittelstürmer Niclas Füllkrug für einen Abschluss. Kurz darauf zirkelte er den Ball selbst am Kasten vorbei. Viel mehr sprang für den 20-Jährigen nicht mehr heraus.

Am 3:1 änderte sich bis zum Abpfiff im Belgrader Stadion Rajko Mitic nichts mehr. Als Zuschauer waren dort nur Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre zugelassen.

Die deutsche Führung fiel bereits in der 3. Minute – durch ein Eigentor von Srdjan Babic. Florian Wirtz (14.) und Brajan Gruda (50.) erhöhten anschließend für den DFB, ehe Babic (56.) auf der anderen Seite für die Serben traf. Die haben damit alle fünf Spiele verloren.

Zwei Platzverweise schwächten die Gastgeber zusätzlich: Wegen groben Foulspiels sah Serbiens Vanja Dragojevic zu Beginn der Schlussphase die Rote Karte (76.). In der 89. Minute folgte Rot für Andrija Zivkovic, dieses Mal wegen unsportlichen Verhaltens.

Deutlich mehr Gegenwehr ist allerdings von den Niederländern zu erwarten, die gegen Griechenland einen 7:0-Kantersieg feierten. Am Montagabend (16. November, 20.45 Uhr, ARD) fällt in Berlin die Entscheidung über den Einzug ins Viertelfinale der Nations League. (red)