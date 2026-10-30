Der Spartensender Sport1 ist seit der Nacht zu Freitag (30. Oktober 2026) nicht mehr über Vodafone zu empfangen. Anstelle der üblichen Übertragungen taucht auf dem angestammten Kanal bloß eine kurze Meldung auf: „Diesen Sender kannst du leider nicht mehr bei uns empfangen. Danke für Dein Verständnis.“

Im Laufe der Nacht verschwand das Sportprogramm beim Netzbetreiber komplett von der Bildfläche. Und dabei handelt es sich ganz offensichtlich nicht um einen technischen Fehler. Das berichtet das Medienportal „DWDL“.

Vodafone erklärt Sport1-Aus im Kabelnetz

Für den TV-Anbieter kommt dieser Ausfall zur absolut falschen Zeit. Immerhin macht der Kanal gerade schon länger harte Zeiten durch und kämpft mit massiven finanziellen Problemen. Dass ein Kanal bei einem Netzbetreiber über Nacht buchstäblich verschwindet, ist alles andere als alltäglich.

Zahlreiche Abonnentinnen und Abonnenten machten ihrem Ärger bereits auf einer offiziellen Support-Plattform des Telekommunikationsriesen Luft: Ohne jede Vorwarnung oder Erklärung bleibe der frei empfangbare Kanal plötzlich dunkel.

Später am Tag lieferte der Konzern schließlich das offizielle Statement nach. „Ab dem 30. Oktober 2026 wird Sport1 nicht mehr über Vodafone angeboten.“ Ergänzend hieß es dazu: „Auf den bisherigen SD- und HD-Sendeplätzen informieren wir Euch entsprechend über die Änderung. Die Inhalte von Sport1 wurden außerdem aus den Mediatheken entfernt.“

Besonders schmerzhaft ist der Zeitpunkt für Sport1 am Wochenende des Bundesliga-Klassikers zwischen Bayern München und Borussia Dortmund. Der „Doppelpass“ am Sonntag, seit Jahren der verlässlichste TV-Dauerbrenner des Senders, wird für Vodafone-Kunden damit nicht auf dem gewohnten Weg zu sehen sein.

Sport1 hofft auf baldige Rückkehr bei Vodafone

Eine Unternehmenssprecherin von Sport1 zeigte sich gegenüber DWDL am Freitag zuversichtlich: „Wir arbeiten aktuell gemeinsam mit Vodafone intensiv an einer Lösung und gehen davon aus, dass Sport1 sehr bald über Vodafone wieder empfangbar sein wird.“

Ungeduldige Sportfans können derweil auf andere Wege ausweichen. Das Angebot bleibe per App, im Gratis-Stream über Sport1.de sowie via Satellit, DVB-T, IPTV und bei anderen Kabel-Anbietern „weiterhin frei zu sehen“, unterstrich die Repräsentantin.

Aber was führte überhaupt zu dieser radikalen Abschaltung? Auch hier mauert die Kanalführung komplett. Auf das Nachbohren von DWDL.de bezüglich konkreter Ursachen entgegnete die Medienvertreterin lediglich: „Zu den Vertragsdetails und Abstimmungen mit unseren Kooperationspartnern äußern wir uns grundsätzlich nicht.“

Drückende Schuldenlast bei Sport1

Dass die Verbreitung im Vodafone-Kabelnetz nun mindestens auf Eis liegt, trifft das Medienhaus in einer extrem angespannten Finanzlage. Schon während der Sommermonate kursierten brisante Details aus der 2025er-Bilanz des Mutterkonzerns Highlight Communications öffentlich.

Die Zahlen dort sprachen eine deutliche Sprache: Damals warteten bereits überfällige Lizenzgebühren im Wert von 57,5 Millionen Euro auf ihre Begleichung. Verursacht hatte diesen Schuldenberg das Tochterunternehmen Sport1 Medien GmbH. Völlig offen blieb zudem, ob sich für diese Zahlungsverpflichtungen ein Aufschub oder eine Neuordnung finden lässt. (red)