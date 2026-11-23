Zwölf Saisontore, 45 Torschüsse, 17 Scorerpunkte – in allen drei Wertungen führt David Otto die Drittliga-Statistik an. Viktoria Kölns Kapitän ist in der Form seines Lebens. Zuletzt zweistellig getroffen hatte der frühere Junioren-Nationalspieler 2017/18 – in der U 19 der TSG Hoffenheim. Seine Profi-Bestmarke aus dem ersten Jahr in Höhenberg, neun Tore, hat der 27-Jährige längst übertroffen. Er ist auf dem besten Weg zur Drittliga-Torjägerkrone. Aktuell hat er so viele Treffer erzielt wie Fortuna Köln, Gegner am Sonntag (13.30 Uhr), insgesamt.

„David zeigt, mit welcher Haltung er auf dem Platz steht und wie er vorneweggeht. Deshalb trägt er auch die Binde und genießt das Vertrauen der Mannschaft“, sagt Trainer Marian Wilhelm über den Vertreter des lange verletzten Christoph Greger. Otto stecke enorm viel Arbeit in den Erfolg, die jüngsten Tore seien der Lohn – beim 6:1 in Havelse gelang ihm sein erster Dreierpack als Profi.

Der Anker in Viktoria Kölns Angriff

Otto gehört zu Viktorias oft gelobten Angriffstrio in Ausnahmeform. Der Mittelstürmer wird flankiert von Niklas Castelle, der überall auf dem Platz zu finden ist und sich ab und zu in Harry-Kane-Manier die Bälle am eigenen Strafraum abholt. Dazu Lucas Wolf, der eine Prise Aggressivität und Galligkeit ins Angriffsspiel bringt. Zusammen erzielten sie 27 von Viktorias 42 Ligatoren. Otto selbst ist der Anker im Angriff. Er kann fast jeden Ball verarbeiten, schirmt ihn wie kein Zweiter ab, leitet Angriffe ein – und vollendet sie regelmäßig.

„Er hat eine unfassbar wichtige Rolle. Er liefert natürlich auf dem Platz ab, ist aber auch um die Mannschaft herum ein zentraler Baustein. Er ist Kapitän“, lobt Franz Wunderlich, Viktorias Sportvorstand. „Er ist extrem fleißig, extrem professionell. Dafür belohnt er sich im Moment.“ Otto wisse, wo er als Stürmer zu stehen habe. „Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich es so erwartet haben“, sagt Wunderlich. „Die Veranlagung war da, aber es mussten ein paar Stellschrauben gedreht werden. Es passt in dieser Saison exzellent.“

David Ottos Vertrag läuft im Sommer aus

Ob es auch über den Sommer 2027 hinaus passt, ist offen. Der Vertrag des Angreifers läuft nach der Saison aus. Ein Zweitliga-Aufstieg könnte den Kapitän zum Bleiben bewegen. Gelingt der nicht, dürften sich Otto – wie vielen anderen Viktoria-Profis – zahlreiche lukrative Türen öffnen. Das weiß auch Wunderlich. Doch der Klubchef bleibt gelassen: „Wir wollen unseren Weg weitergehen. Wenn der Zeitpunkt kommt, werden wir die Gespräche führen. Ein Teil des Erfolgs ist, dass sich die Jungs in diesem Umfeld sehr gut entwickeln können. Beide Seiten wissen, was man voneinander hat – aber beide Seiten wissen auch, wie das Geschäft funktioniert.“