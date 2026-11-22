Den Spielball wollte David Otto am Freitagabend gar nicht mehr hergeben. „Ich muss zu Hause mit meiner Frau sprechen, wo der hindarf. Wahrscheinlich nicht ins Wohnzimmer, da ist er zu auffällig. Aber ich überlege mir was Schönes“, kündigte Viktoria Kölns Torjäger nach dem ersten Dreierpack seiner Profi-Karriere an. Dem Kapitän waren beim beeindruckenden 6:1 beim Schlusslicht TSV Havelse seine Saisontore zehn, elf und zwölf gelungen: per Elfmeter (27.), mit Glück nach einem verstolperten Lupfer (57.) und in Mittelstürmer-Manier im Fünfmeterraum (61.).

„Wir sind geduldig geblieben, haben unsere Chancen herausgespielt und genutzt“, lobte Otto, der in 14 Ligaspielen nun auf 17 Scorerpunkte kommt. „Wenn es läuft, dann klappen auch solche Dinger“, sagte der 27-Jährige mit Blick auf sein zwischenzeitliches 4:1. Otto hatte den Ball eigentlich über TSV-Keeper Tom Opitz lupfen wollen, ihn aber nur mit dem Schienbein getroffen und so ungewollt am Torhüter vorbeigelegt. Die weiteren Kölner Treffer erzielten Niklas Castelle (21.), Jason Amann (49.) und Pascal Fallmann (67.).

Der höchste Sieg in Viktorias Drittliga-Geschichte

Das 6:1 war der höchste Sieg in Viktorias Drittliga-Geschichte – und die Höhenberger ließen weitere Rekorde purzeln. Noch nie hatte ein Drittligist nach 14 Spieltagen 42 Tore erzielt. Noch nie war die Viktoria zehn Spiele in Serie ungeschlagen. Keine deutsche Profimannschaft aus den ersten drei Ligen hat mehr Tore erzielt als das Team von Trainer Marian Wilhelm. Europaweit liegen nur der FC Barcelona und der niederländische Zweitligist Heracles Almelo mit jeweils 48 Treffern vor der Viktoria. Zahlen eines Aufsteigers. „Die Rolle des Gejagten nehmen wir an, wir wollen weiter Gas geben“, kündigte Otto an.

Auch der in allen Belangen unterlegene Gegner zollte den Kölnern Anerkennung. Der Sieg der Viktoria in Havelse hätte sogar noch höher ausfallen können. „Viktoria hat die brutale Qualität, den Ball in ihren Reihen laufen zu lassen. Sie haben nicht umsonst die letzten Spiele gegen die Spitzenmannschaften super performt“, sagte Trainer Samir Ferchichi. „Wer das Spiel gesehen hat, muss ganz klar attestieren, dass wir fünf Tore schlechter waren.“

Traumtor von Pascal Fallmann

Zu den Kölner Torschützen zählten auch zwei Debütanten: Amann, der zur Pause für den überragenden Startelf-Rückkehrer Yannick Tonye ins Spiel gekommen war, erzielte wenige Augenblicke später per Kopf seinen ersten Treffer im Viktoria-Dress. Nachdem Fallmann zuvor zwei mustergültige Vorlagen gegeben hatte, zirkelte er auch noch einen Freistoß unter die Latte. Es war sein erstes Drittliga-Tor für die Viktoria. „Normalerweise bin ich kein Torjäger. Ich bin eher jemand, der mehrere Chancen braucht, wenn ich überhaupt einmal eine bekomme“, sagte Amann mit einem Grinsen. „Dass es heute so gut geklappt hat, ist ein unbeschreibliches Gefühl. Ich wusste gar nicht, wohin mit mir.“ Man merke bei jedem, dass der Hunger da sei: „Jeder will gewinnen, jeder will Tore schießen, jeder will weiterkommen und sich entwickeln.“

Trainer Wilhelm blieb trotz des weiteren Kantersiegs und der Bestätigung der starken Form gewohnt analytisch. „Es war wichtig, dass wir ruhig und geduldig geblieben sind, uns unsere Momente erspielt haben und uns unserer Spielweise treu geblieben sind“, sagte der Coach. „Dann freust du dich draußen als Trainer, wenn du an so einem Tag natürlich sechs Tore machst.“ Amann mache „Woche für Woche“ seine Schritte. „Er hat das Kopfballspiel für sich entdeckt, und daran arbeiten wir mit ihm weiter, weil wir wissen, was er bei Standards für eine Waffe sein kann.“ Fallmann sei mit „seinem gefühlvollen Fuß genau der Richtige“ für den Freistoß gewesen. „Aus der Distanz ist es unfassbar schwer.“

Viel mehr Rückenwind kann die Viktoria vor dem anstehenden Heimderby gegen den SC Fortuna am Sonntag (13.30 Uhr) kaum haben. „Das ist ein wichtiges Spiel für alle Fans und den ganzen Verein, da geht es um mehr als um die drei Punkte“, sagte Torjäger Otto voller Vorfreude. Zu Hause hat er sicher Platz für noch mehr Spielbälle.