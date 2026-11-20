Der FC Viktoria Köln bleibt auf Erfolgskurs, und das in erneut beeindruckender Manier. Zum Auftakt des 14. Spieltags gelang dem Drittliga-Tabellenführer am Freitagabend ein souveräner 6:1 (2:0)-Sieg beim Schlusslicht TSV Havelse. Damit gehen die Höhenberger als Spitzenreiter ins Derby gegen den SC Fortuna am 29. November (13.30 Uhr) im heimischen Sportpark.

Gegen Havelse brauchte die Viktoria einige Minuten, um in die Partie zu finden. Dann fand sie aber zu ihrer fußballerischen Sicherheit. Die erste Chance hatte Lucas Wolf nach Vorlage von David Otto, scheiterte aber an TSV-Keeper Tom Opitz (10.). In der 21. Minute gingen die Kölner dann in Führung: Yannick Tonye setzte sich gegen mehrere Gegenspieler durch und spielte nach links raus zu Wolf. Der passte mit dem ersten Kontakt in den Lauf von Niklas Castelle. Dieser schoss wuchtig ins kurze Eck.

Nun strotzte die Viktoria vor Selbstvertrauen. Tonye dribbelte wenig später von links in den Strafraum und wurde von Eric Voufack gefoult. David Otto verwandelte den fälligen Strafstoß, den ersten für die Höhenberger in dieser Saison, souverän zum 2:0 (28.). Zudem landete ein Kopfball von Tim Kloss nach einer Ecke an der Latte (23.), und Otto scheiterte später am Pfosten (33.). Zur Pause hätte die Viktoria deutlicher führen können. „Man kann sehr zufrieden sein“, sagte Valentin Schäfer, Sportlicher Leiter der Höhenberger, in der Halbzeit bei Magenta. Einzig das fehlende dritte Tor sei zu bemängeln.

Die Viktoria musste nicht lange auf Treffer Nummer drei warten. In der 49. Minute köpfte der für den starken Tonye eingewechselte Jason Amann einen Freistoß von Pascal Fallmann zum 3:0 ins Tor. Havelse gab sich noch nicht auf. Nach einem doppelten Pfostentreffer (53.) verkürzte Alexander Guiddir per Absatzkick auf 1:3 (56.). Spannung kam allerdings nicht auf, dank des Kölner Angriffstrios. Castelle bediente Otto nach einem schnell ausgeführten Freistoß. Der Kapitän stocherte den Ball am Havelser Keeper vorbei und schob zum 4:1 ein (57.). Nun brach das Schlusslicht jedoch auseinander. In der 61. Minute spielte Castelle rechts raus auf Fallmann. Dessen flache Hereingabe vollendete Otto zu seinem Dreierpack und zum 5:1.

Fallmann feierte wenig später in sehenswerter Manier sein erstes Ligator für die Viktoria: Der Österreicher zirkelte einen Freistoß von der Strafraumkante in den Winkel (67.). In der Schlussphase ließen es die Kölner etwas ruhiger angehen, weshalb es beim 6:1 blieb.