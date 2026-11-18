Direkt am ersten Spieltag gab es einen Schreckmoment für Pascal Fallmann. Viktoria Kölns wohl namhaftester Sommer-Zugang blieb nach einem Zweikampf an der Außenlinie liegen, hielt sich das Sprunggelenk und krümmte sich vor Schmerzen. Es war der Tiefpunkt eines verkorksten Saisonauftakts, dem 2:5 gegen Jahn Regensburg. „Das war schon ein kurzer Schreckmoment, gerade, wenn man weiß, dass ich aus so einer ähnlichen Verletzung gekommen bin“, berichtet der österreichische Außenbahnspieler. „Aber mir war relativ schnell klar, dass es nicht so schlimm war – sondern nur ein einfacher Außenbandriss.“ Entwarnung also: Nur zwei Wochen später gab Fallmann sein Comeback. Und auch das Regensburg-Debakel war rückblickend womöglich nicht so schlimm, wie im ersten Moment befürchtet.

Denn die Viktoria riss sich zusammen, machte sich an die Problembewältigung und legte eine in der Vereinsgeschichte einmalige Erfolgsserie hin. Nach 13 Spieltagen, mehr als einem Drittel der Drittliga-Saison, steht die Mannschaft von Trainer Marian Wilhelm dank ihres begeisternden Fußballs an der Tabellenspitze. „Ich habe schon im Sommer gesagt, dass es hier spannend werden kann. Dass es dann so gut wird, haben wohl die Wenigsten gedacht. Wir wollen unser Ding aber durchziehen“, kündigt Fallmann an. „Für mich spricht nichts dagegen, dass wir weiter oben bleiben. Auch unsere Konstanz überrascht mich nicht, die hatte sich schon in der Vorbereitung abgezeichnet. Natürlich braucht man immer ein bisschen Glück, gerade mit Verletzungen und Krankheiten. Aber wir haben einen klaren Plan, dem wir vertrauen.“

Am Freitag wartet Schlusslicht Havelse

In diesem Plan nimmt Fallmann auf der rechten Schiene eine Schlüsselrolle ein. Mit seinem Tempo und seiner Intensität kurbelt der 23-Jährige immer wieder Angriffe an, oft wird er bei seinen Vorstößen mit langen Seitenverlagerungen gefunden und spielt den Ball dann in Richtung des furiosen Offensiv-Trios David Otto, Lucas Wolf und Niklas Castelle. Vier Vorlagen hat Fallmann geliefert, nur der eigene Treffer fehlt ihm noch. „Ich bin sehr zufrieden. Ich spüre das volle Vertrauen vom Trainerteam und kann es mit Leistung zurückzahlen. Ich bin voll angekommen – und in der Mannschaft stimmt die Harmonie“, sagt der frühere Juniorennationalspieler Österreichs.

Nach der Länderspielpause („Es war gut, dass wir alle ein bisschen durchschnaufen konnten. Die letzten Wochen waren intensiv“) wartet am Freitagabend (19 Uhr) das Spiel beim Tabellenschlusslicht TSV Havelse. Die beste Offensive (36 Tore) trifft auf die anfälligste Defensive (29 Gegentreffer). Ein vermeintlich leichter Gegner. „Aber es ist immer ekelig da zu spielen“, warnt Fallmann. „Trotzdem wollen wir natürlich dominant auftreten.“