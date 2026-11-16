Youssef Amyn, Malek und Said El Mala: Viktoria Köln hat in den vergangenen Jahren immer wieder deutsche Nachwuchsnationalspieler hervorgebracht. Auch aktuell stellt der Höhenberger Drittligist zwei Talente für DFB-Juniorenteams. Niklas Swider ist mit der deutschen U20 unterwegs. Am Freitag feierte der von Borussia Mönchengladbach ausgeliehene Mittelfeldspieler beim 2:1-Sieg gegen Polen sein Debüt im Team von Hannes Wolf – Viktorias Stratege kam von Beginn an zum Einsatz. Am Montagnachmittag folgte beim 2:2 gegen Tschechien eine Einwechslung in der 64. Minute.

Zudem steht das erst 15 Jahre alte Offensiv-Juwel Shevin Matondo im deutschen U-17-Aufgebot. Dem Rechtsaußen gelangen in vier Länderspielen vier Scorerpunkte, am Dienstag winkt ihm gegen Nordirland sein fünfter Einsatz. Bei Viktoria spielt Matondo als B-Junioren-Jahrgang bereits mit beeindruckendem Erfolg in der U-19-Nachwuchsliga: sechs Spiele, vier Tore, fünf Vorlagen. „Wir sind total stolz, dass die Jungs für ihre Leistungen belohnt wurden, das haben sie sich verdient“, sagt Marian Wilhelm, Trainer der Viktoria.

Swider verpasste die U-19-EM im Sommer

Swider war bereits Teil des Aufgebots für die U-19-EM im vergangenen Sommer in Wales, verpasste das Turnier auf den letzten Drücker jedoch aufgrund einer Blessur. „Das war schade für Niklas, aber vielleicht auch Glück in Unglück“, erklärt Wilhelm. Denn so konnte der 19-Jährige frühzeitig ins Training der Viktoria einsteigen und avancierte sofort zur Stammkraft in Höhenberg. Zusammen mit Taylan Duman bildet er eine der spielstärksten Zentralen der Dritten Liga.

Niklas Swider (am Ball) ist Stammkraft beim Drittliga-Spitzenreiter. Copyright: IMAGO/Newspix

„Für einen Sechser ist es gut, wenn du auf Profi-Niveau vor große Herausforderungen gestellt wirst und unter Druck auf dem Platz Entscheidungen treffen musst“, berichtet Wilhelm von den Vorzügen des spielerisch anspruchsvollen Ansatzes der Viktoria. „Wir haben hier den Mut, auch sehr junge Spieler auf Schlüsselpositionen einzusetzen. Niklas hat sich im Sommer bewusst für unseren Weg entschieden – auch wenn er mit Sicherheit zu größeren Klubs hätte gehen können.“ Bislang zahlt sich Swiders Entscheidung vollumfänglich aus: Stammkraft beim Drittliga-Spitzenreiter und U-20-Nationalspieler. „Wir hoffen natürlich, dass er mit vielen Erfahrungen und Rückenwind vom Lehrgang zurückkommt“, sagt Wilhelm.

Noch nicht ganz so weit ist der B-Jugendliche Matondo, der am 5. Dezember seinen 16. Geburtstag feiert und dann theoretisch sein Profi-Debüt geben könnte. Immerhin trainiert er schon regelmäßig unter Coach Wilhelm. „Er ist ein herzlicher, offener Mensch, ein total positiver Charakter. Das zeigt er auch bei den Profis“, lobt der Trainer. „Und seine Fähigkeit, gerade die Physis und die Schnelligkeit, bringt er auch schon ein.“ Doch es ist ganz normal für einen 15-Jährigen, dass er noch einigen Nachholbedarf hat – hier helfen ihm laut Wilhelm auch die etablierten Profis. „Die haben ihn schon ins Herz geschlossen.“

Shevin Matondo weckt Begehrlichkeiten

Die Kombination aus seinen Fähigkeiten, seinem Alter und seinen Statistiken bleibt natürlich nicht unbemerkt. „Seine Leistungen wecken Begehrlichkeiten“, weiß Wilhelm. „Aber ich hoffe, dass er bei uns bleibt. Ich denke, dass Sehvin spürt, dass er bei uns im richtigen Verein ist.“ Positivbeispiele für die Entwicklung junger Spieler waren zuletzt die El Malas oder auch Zoumana Keita, der 2025 von der Viktoria zum RSC Anderlecht in die belgische erste Liga wechselte.

Ein Drittliga-Debüt von Matondo noch in dieser Saison hält Wilhelm für nicht ausgeschlossen. „Man wird sehen, gerade läuft es oben natürlich nicht so schlecht. Auch die zweite Reihe ist richtig gut drauf“, lobt der Trainer. „Es muss der richtige Schritt sein für die Entwicklung – und kein Debüt, nur um den Marktwert zu steigern.“ Matondo sei ein erfolgreiches Beispiel für die Arbeit von Viktorias Nachwuchsleistungszentrum. „Und da kommt noch mehr. Ich bin sehr stolz auf die Arbeit im NLZ“, sagt Wilhelm.