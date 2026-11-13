Der Kapitän ist zurück: Fast genau ein Jahr nach seinem letzten Einsatz in der Startelf hat Christoph Greger sein Comeback in der Anfangsformation des FC Viktoria Köln gefeiert – mit Erfolg. Im Nebel des Troisdorfer Aggerstadions setzte sich der Drittligist am Donnerstagabend im Achtelfinale des Mittelrheinpokals mit 6:0 (2:0) gegen den Mittelrheinligisten Siegburger SV durch. Greger stand knapp eine Stunde auf dem Rasen und hielt die Defensive zusammen. „Ich bin sehr froh, gefühlt hat es viel zu lange gedauert“, sagte Greger. „Ich freue mich natürlich, dass das Spiel so gut gelaufen ist. Man kann nicht viel mehr von uns erwarten.“

Mit Ausnahme eines Defensiv-Wacklers nach rund 40 Sekunden, den die Siegburger Offensive nicht bestrafen konnte, hatte der Drittliga-Tabellenführer den Mittelrheinligisten im Griff. Viktorias rot-weiße Karnevalstrikots brachten bei ihrer Premiere Glück. Zum ersten Mal gejubelt wurde nach fünf Minuten, als Noah Maboulou eine Flanke von Eric Gueye per Kopf ins Netz wuchtete. Mitte der ersten Halbzeit traf Marco Pledl, ebenfalls per Kopf, zum 2:0 (23.). „Von der ersten Minute an war es ein hochkonzentrierter Auftritt der Jungs, wir sind sehr zufrieden“, lobte Trainer Marian Wilhelm. Er hatte die angekündigte Pokal-Rotation umgesetzt und seine Startelf im Vergleich zum 5:3 gegen Saarbrücken auf acht Positionen verändert.

Viele Kölner Kopfballtore

Neben Greger, Gueye, Pledl und Maboulou rückte auch Jakob Sachse ins Team. Auch er traf per Kopf, in der 55. Minute zum 3:0. „Wir hatten viel Kontrolle und viel Griffigkeit im Pressing. Auf der anderen Seite haben wir wenig zugelassen“, sagte Wilhelm. „Vorne war das sehr souverän. Wir haben uns viele Möglichkeiten erspielt – und uns dann auch belohnt. Nach dem Seitenwechsel sind wir auf dem Gaspedal geblieben.“

Die logische Folge waren weitere Tore gegen den Fünftligisten. Maboulou erhöhte per Abstauber (64.), Sachse traf erneut per Kopf (69.), ehe die Nürnberger Leihgabe Maboulou mit seinem dritten Treffer (70.) den Kölner Kantersieg perfekt machte. Höhenbergs zweite Reihe bewies, dass Viktoria auch bei Spielern mit wenig Spielpraxis auf Qualität zählen kann. „Viele Abläufe haben gut funktioniert. Die Jungs haben gezeigt, dass sie absolut auf der Höhe sind, das freut mich enorm. Diese Breite im Kader ist wichtig“, resümierte Wilhelm. Der Coach hatte im Vorfeld gesagt, man müsse den Reservisten nicht nur erklären, welchen Stellenwert sie für das Team hätten, sondern ihnen diesen auch mit Einsatzzeiten zeigen. Das Pokalspiel bot dafür eine gute Gelegenheit.

Langer Weg zurück für Greger

Für Rückkehrer Greger war es ein Meilenstein auf dem Weg zur alten Stärke. Der 29-Jährige hatte fast ein Jahr wegen hartnäckiger Rückenprobleme pausiert. Immer wieder musste der Abwehrchef Rückschläge verkraften und seinen Comeback-Termin verschieben. Am letzten Spieltag der Saison 2025/26 kam er zu einem Kurzeinsatz. In der Sommervorbereitung konnte er jedoch nicht wie geplant seine Form aufbauen, sondern musste am Sprunggelenk operiert werden. Wieder hieß es: Geduld bewahren.

Während seiner Zwangspause übernahm Greger eine Art zusätzliche Assistenztrainerrolle und unterstützte die Spieler, wo er konnte. Zugleich musste der Routinier sehen: Auch ohne den Kapitän läuft es in Höhenberg herausragend. Tobias Eisenhuth machte im Zentrum der Dreierkette in den vergangenen Monaten einen großen Entwicklungssprung. Vize-Kapitän David Otto übernahm viele Führungsaufgaben. Der Weg zurück in die Stammelf dürfte für Greger deshalb noch weit sein. Nach seinem Comeback gab er sich gewohnt mannschaftsdienlich: „Mich freut es gerade für die Jungs, die zuletzt nicht so viel Einsatzzeit hatten. Die haben Eigenwerbung betrieben. Der Gesamteindruck war sehr positiv.“