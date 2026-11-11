Im November nimmt sich Franz Wunderlich regelmäßig Zeit, um mit Sommer-Zugängen der Viktoria deren erste Monate im neuen Verein Revue passieren zu lassen. Wie haben sie sich eingelebt? Haben sie die Erwartungen erfüllt? Wie ist ihr Blick auf den Klub? Am Mittwochmittag stand ein solcher Termin an. Den Namen des Spielers will Wunderlich nicht verraten, die Aussagen seien aber bemerkenswert gewesen. Der Profi sei keine Stammkraft, obwohl er durchaus das Zeug dazu hätte. „Aber er stellt sich hinten an und in den Dienst der Mannschaft“, lobt der Klubchef. „Er sagt, dass er so einen Zusammenhalt im Team noch nie erlebt hat.“

Beim Tabellenführer und Aufstiegsaspiranten stehen zuletzt Themen auf der Tagesordnung, die es früher eher selten gab: die mögliche Zweitliga-Tauglichkeit des Sportparks Höhenberg, die Ehrfurcht vieler Gegner oder die Missgunst von Mario Basler. Der frühere Profi erkenne die sportliche Qualität der Viktoria zwar an, wünsche ihr aber dennoch einen Einbruch, weil er Traditionsklubs wie Rot-Weiss Essen lieber als Aufsteiger sehe. „Es ist nicht ganz einfach“, so Wunderlich, „die Euphorie kannst du nicht komplett weghalten“. Das solle auch nicht geschehen, man habe sich die Ausgangslage schließlich hart erarbeitet. „Wichtig ist nur, dass wir unsere Demut beibehalten“, sagt der Sportvorstand.

Am Donnerstag wartet Siegburg im Pokal

Neben Spielergesprächen wartet auf Wunderlich in den kommenden Wochen auch die Kaderplanung. Das Wintertransferfenster steht bevor. Kein Spieler soll abgegeben werden, das macht Wunderlich deutlich („Da würde mir auch der Trainer aufs Dach steigen“). Dafür könnte der Kader verstärkt werden. „Wir haben noch sechs schwere Spiele bis zur Winterpause. Klar ist, dass wir nichts Wildes veranstalten werden und das Vertrauen in die Mannschaft groß ist. Aber natürlich werden wir schauen, wo es einen Engpass gibt.“ Möglich wäre eine Verpflichtung für die Außenbahn, denn Alexander Prokopenko fällt mit einem Kreuzbandriss noch monatelang aus.

Wunderlich hofft, dass die Mannschaft von weiteren Verletzungen verschont bleibt. Das gilt auch für das Spiel im Troisdorfer Aggerstadion, wo die Viktoria am Donnerstag (19 Uhr) zum Mittelrheinpokal-Achtelfinale beim Mittelrheinligisten Siegburger SV antritt. „Eine unangenehme Aufgabe, aber ich erwarte natürlich das Weiterkommen“, sagt der Klubchef. „Wir haben uns professionell vorbereitet, der Trainer hat sich den Gegner am Sonntag noch einmal angeguckt.“ Laut Wunderlich ist es gut möglich, dass Kapitän Christoph Greger sein Comeback nach monatelanger Verletzungspause gibt.