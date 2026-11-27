Über zwölf Jahre liegt das letzte Kölner Meisterschafts-Derby zwischen Viktoria und Fortuna zurück. Anfang Mai 2014 trennten sich die damaligen Regionalligisten in Höhenberg 1:1. Nach einem Eigentor von Daniel Reiche rettete Mike Wunderlich der Viktoria mit einem Elfmeter in der 90. Minute den Punkt. Letztlich änderte das jedoch nichts am großen Triumph der Fortuna am Saisonende: dem Aufstieg in die Dritte Liga. Und weil sich der Abstieg des Südstadt-Klubs parallel zum Aufstieg der Höhenberger abspielte (Frühjahr 2019), gingen sich die Nachbarn viele Jahre aus dem Weg – mit Ausnahme einiger Pokalduelle.

2013/14 war womöglich die Hochzeit der Rivalität zwischen beiden Klubs. Eine große Rolle spielten die Trainer: Pele Wollitz coachte die Viktoria, Uwe Koschinat die Fortuna. Zwei emotionale, phasenweise hitzköpfige Charaktere. Unvergessen ist das Hinspiel jener Saison, als die Südstädter einen 0:2-Rückstand im eigenen Stadion in einen 4:2-Sieg drehten. Der Erfolg wurde aber von Beleidigungen aller Art Koschinats in Richtung Viktoria-Spielern und -Verantwortlichen überschattet.

Der 1. FC Köln überstrahlt alles

In dieser Zeit wurde aus der Rivalität phasenweise eine Feindschaft, auch auf persönlicher Ebene. Noch heute berichten Aktive von damals, dass sie den jeweils anderen Klub nicht leiden können. Von manipulierten Heizungen in Gäste-Kabinen ist die Rede und von harten Beleidigungen in Chats. Oft schossen die Protagonisten übers Ziel hinaus – formten damit aber auch ihren jeweiligen Verein. Denn über eine solche Reibung kann Identifikation und Zusammenhalt entstehen. Dem übermächtigen 1. FC Köln haben weder Viktoria noch die Fortuna etwas entgegenzusetzen. Anders als in Berlin, Hamburg oder München gab es in Köln nie Platz für zwei große Vereine – vor allem, weil die notwendige Rivalität fehlte. Die allermeisten Viktoria- oder Fortuna-Fans freuen sich, wenn der FC gewinnt. Bei HSV und St. Pauli, Union und Hertha sowie Bayern und 1860 wäre das undenkbar.

Am Sonntag (13.30 Uhr) ist das lange Warten auf das nächste Liga-Derby – der aktuell einzige stadtinterne Vergleich im deutschen Profifußball – endlich vorbei. Die Voraussetzungen sind überraschend eindeutig. Die Viktoria geht als spektakulär aufspielender Tabellenführer als Favorit ins Heimspiel. Der Fortuna gelang jüngst beim 2:1 gegen Meppen immerhin der erste Drittliga-Heimsieg, doch ist die Lage im Tabellenkeller weiter angespannt. Der Südstadt-Klub setzt beim Spitzenreiter auf seine kompakte Defensive und vereinzelte Nadelstiche.

Marian Wilhelm war 2013/14 bereits bei Viktoria – allerdings als Trainer jüngerer Nachwuchsjahrgänge. Dennoch erinnert sich der heutige Chefcoach gut an die damalige Derby-Atmosphäre. „Damals war es besonders. An der Seitenlinie ging es heiß her, auf dem Feld ebenfalls“, so Wilhelm. Von der damaligen Feindschaft ist einzig die Abneigung der beiden Fanlager übriggeblieben. Die Vereinsverantwortlichen sind inzwischen andere oder, im Falle von Franz Wunderlich, etwas altersmilde. Wilhelm und Matthias Mink sind grundlegend andere Charaktere als Wollitz und Koschinat. Das färbt auf die Spieler ab: Hier haben nur die Fortunen Suheyel Najar und Florian Heister eine Rechnung mit ihrem Ex-Klub aus Höhenberg offen, allerdings werden beide wohl zunächst draußen sitzen. Das letzte Derby fand im Finale des Mittelrheinpokals im Frühjahr 2026 statt. Es verlief mit Ausnahme einiger Gelber Karten vergleichsweise ruhig, die Viktoria setzte sich im Elfmeterschießen durch.

Fortuna mit weniger Gegentoren als Viktoria

„Für unsere Fans hat das Spiel eine unglaublich große Bedeutung. Das spürt man die ganze Woche. Ich glaube, gerade bei den Jungs ist das auch spürbar“, sagt Wilhelm, der trotz aller Vorfreude hofft, dass seine Spieler sich nicht nur von ihren Emotionen leiten lassen. „Für uns als Sportler geht es vor allem um das, was auf dem Platz passiert.“

Viktorias Trainer will den abstiegsgefährdeten Stadtrivalen nicht unterschätzen. Es sei höchst ungewöhnlich, dass ein Team mit einer so guten Defensive (17 Gegentore, zwei weniger als Viktoria) so weit unten in der Tabelle steht. „Ich glaube, das letzte Spiel gegen Meppen hat gezeigt, dass Fortuna einen Schritt gemacht hat. Sie haben, glaube ich, nur 0,1 xG zugelassen. Das ist quasi keine Torchance, aus der Meppen ein Tor macht. Das war eine absolute Topleistung von Fortuna“, so Wilhelm, der aber auch um die offensiven Probleme des Gegners weiß. „Fortuna ist im vergangenen Jahr wie ein heißes Messer durch Butter durch die Regionalliga gegangen und hat eine unglaubliche Saison gespielt. Dass es in der Dritten Liga nicht so weitergeht, war, glaube ich, auch für sie zu erwarten.“

Toptorjäger David Otto erwartet ein kompliziertes Spiel. „Natürlich ist es unser Ziel, das Bollwerk der Fortuna zu knacken und uns viele Chancen herauszuspielen. Vom Kopf her müssen wir aber bereit sein, dass es vielleicht ein Spiel mit wenigen Torchancen wird. Dann müssen wir eiskalt sein und die wenigen Möglichkeiten nutzen.“