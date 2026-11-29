Der FC Viktoria Köln hat das Drittliga-Derby gegen den SC Fortuna nach einem umstrittenen Platzverweis gegen Tom Geerkens deutlich mit 4:1 (1:1) gewonnen und seine Tabellenführung gefestigt. Die Südstädter verpassten einen zumindest in der ersten Halbzeit möglichen Punktgewinn und bleiben im Tabellenkeller.

Wie erwartet ließ Viktoria den Ball laufen, während Fortuna tief stand und auf Ballgewinne und Konter lauerte. Der Plan der Gäste ging früh auf: In der 12. Minute setzte sich Romeo Aigbekaen auf dem linken Flügel gegen Pascal Fallmann durch und schoss aus spitzem Winkel durch die Beine von Viktoria-Keeper Arne Schulz zum 1:0. Die Führung gab der Mannschaft von Trainer Matthias Mink Selbstvertrauen. Sie stellte die beste Offensive der Dritten Liga vor große Probleme.

Tobias Eisenhuth trifft zum 1:1

Die erste Viktoria-Chance hatte Lucas Wolf, dessen Schuss Ben Zich in der 24. Minute parierte. Fortunas Torwart entschärfte wenig später auch Yannick Tonyes Versuch. Der Linksaußen war nach einem weiten Ball von Tobias Eisenhuth frei durch (31.).

In der 40. Minute wurde es hitzig: Nach einem Tritt von Robin Afamefuna gegen Wolf blieb der erhoffte Elfmeter für Viktoria aus. Kurz darauf räumte Tom Geerkens Niklas Castelle ab. Es folgte eine Rudelbildung, Geerkens und Tonye sahen Gelb. In der 45. Minute stand Schiedsrichter Patrick Schwengers erneut im Mittelpunkt: Nach einem vergleichsweise harmlosen Zweikampf mit Taylan Duman zeigte er Geerkens die Gelb-Rote Karte. Wohl, weil er den Ball einige Augenblicke nach dem Pfiff in den Händen gehalten hatte. Der Fortuna-Spieler verließ wutentbrannt den Platz. Den anschließenden Freistoß setzte Eisenhuth zum 1:1 in den Winkel.

Fortuna Köln bemüht sich um Schadensbegrenzung

Nach der Pause spielte die Überzahl Viktoria in die Karten. Eine abgefälschte Flanke von Verthomy Boboy faustete Zich in der 47. Minute direkt vor Fallmanns Füße, der zum 2:1 einschob. Sieben Minuten später bediente Castelle Wolf, der überlegt ins lange Eck zum 3:1 vollendete und sein achtes Saisontor erzielte. Boboy traf aus der Distanz die Latte (62.), ehe Tim Kloss eine Ecke von Fallmann zum 4:1 einköpfte (63.).

Viktoria nahm anschließend Tempo heraus und wechselte Leistungsträger früh aus. Fortuna bemühte sich um Schadensbegrenzung, am klaren Derbysieg der Höhenberger änderte sich nichts.