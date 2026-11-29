„Derbysieger, Derbysieger! Hey, hey!“ tönt es aus der Fankurve des FC Viktoria Köln. Die Spieler des Drittliga-Tabellenführers hüpfen im Takt. Das 4:1 (1:1) gegen den SC Fortuna am Samstag war der sechste Pflichtspielsieg der Höhenberger in Serie. Seit 14 Partien ist die Mannschaft von Trainer Marian Wilhelm ungeschlagen. Im Vergleich zum ähnlich konstanten, aber weniger spektakulären MSV Duisburg verbesserte Viktoria zudem ihre Tordifferenz um zwei Treffer.

Tobias Eisenhuth strahlt mit seinen Teamkollegen um die Wette. „Sehr, sehr geil. Ich glaube, dass wir uns mit diesem Spiel für die bisherige Saison belohnt haben“, sagt der 25 Jahre alte Abwehrchef. Er stabilisierte nicht nur die Defensive, die lediglich beim frühen Führungstreffer von Romeo Aigbekaen (12.) überwunden wurde. Eisenhuth kurbelte auch das Offensivspiel an – mit klugen Seitenverlagerungen, ruhigem Aufbau und seinem fulminanten Freistoßtor zum 1:1 in der 45. Minute, unmittelbar nach dem umstrittenen Platzverweis gegen Fortunas Tom Geerkens.

Traumtor zum Ausgleich

Mit rechts jagte Eisenhuth den Ball in den linken Winkel. Es war sein erstes Saisontor und, wie er sagt, das Ergebnis harter Arbeit im Training. „Dass er so reingeht, ist natürlich wunderschön und einfach geil.“ Es war bereits der dritte direkt verwandelte Freistoß der Viktoria in dieser Saison – getroffen hatten drei verschiedene Spieler. Tim Kloss war beim 5:2 in Aachen erfolgreich, Pascal Fallmann beim 6:1 in Havelse, nun Eisenhuth gegen Fortuna. Einen festen ersten Schützen gebe es nicht, sagt der Verteidiger: „Wir gönnen uns das gegenseitig. Mal schieße ich, mal ein anderer.“

Zumal die anderen auch noch erfolgreich waren: Fallmann kurz nach der Pause zum 2:1 (47.), und nach dem 3:1 durch Lucas Wolf (54.) war Kloss in der 63. Minute im Anschluss an eine Ecke per Kopf zur Stelle. Kurios: Alle Höhenberger Freistoß-Schützen sind hauptamtlich Defensivspieler. Hier überlässt Viktorias furioses Offensiv-Trio um David Otto, Niklas Castelle und Wolf den Verteidigern den Vortritt. „Natürlich ist es geil, wenn die vorne Tore machen. Aber wenn man hinten richtig steht und selbst einen reinmacht, ist das auch ein tolles Gefühl“, sagt Eisenhuth.

Torjubel in Gedenken an Agyemang Diawusie

Seinen Torjubel widmete er Agyemang Diawusie, seinem früheren Teamkollegen bei Jahn Regensburg. Mit den Fingern zeigte Eisenhuth die Rückennummer 24. Diawusie war am 28. November 2023 im Alter von 25 Jahren an einem plötzlichen Herztod gestorben.

Dass Eisenhuth diese Geste im Viktoria-Trikot zeigen konnte, ist auch die Geschichte eines sportlichen Comebacks. Am Ende der vergangenen Saison hatten die Höhenberger ihn aussortiert und verabschiedet. Erst nachdem Lars Dietz sich für einen Wechsel nach Belgien entschieden hatte, kehrte Eisenhuth zurück – und wurde vom Sechser zum Innenverteidiger. „Er spielt nicht nur wegen des Tores heute eine überragende Hinrunde. Er ist ein Beispiel dafür, dass man dranbleiben muss – auch wenn es einmal eine Phase gibt, in der es nicht läuft oder man nicht erste Wahl ist“, sagt Viktorias Sportvorstand Franz Wunderlich. Bemerkenswert sei, wie Eisenhuth sich zurückgekämpft und eine Position angenommen habe, die er zuvor vielleicht nicht für sich gesehen habe.

Eisenhuth bringt seine fußballerische Qualität als Sechser mit auf die Position weiter hinten – und ist so die ideale Besetzung für die Rolle im Zentrum der Dreierkette. Er kommt pro Spiel im Schnitt auf 105,5 Ballkontakte, Bestwert aller Drittliga-Profis – knapp vor seinem Defensiv-Kollegen Kloss (104). Mit Niklas Swider (74,6) und Keeper Arne Schulz (69) stehen zwei weitere Viktoria-Profis in den Top 10 – ein Beleg für die dominante Spielweise des Tabellenführers. „So eine Statistik ist natürlich cool“, sagt Eisenhuth, „das ist Beweis für unsere Arbeit. Aber am Ende geht es um drei Punkte. Die haben wir jetzt sehr oft eingefahren. Das ist das Wichtigste.“

Das 45-Punkte-Ziel könnte in der Hinrunde erreicht sein

Die Viktoria ist nach 15 Spielen nur noch zehn Punkte hinter ihrer Eingangs-Zielsetzung von 45 Zählern. Die Marke könnte noch in den verbleibenden vier Hinrunden-Partien gegen Würzburg, Düsseldorf, Mannheim und Wiesbaden geknackt werden. „Natürlich schauen wir erst einmal darauf und dann weiter. So, wie wir Fußball spielen, können noch einige Punkte dazukommen“, sagt Eisenhuth. „Das geht nur, wenn wir jeden Tag hart arbeiten und uns nicht zurücklehnen. Dann können wir in der Liga noch viele Punkte holen.“

Viktoria Köln: Schulz - Sponsel, Eisenhuth, Kloss (70. Greger) - Fallmann, Duman (70. Jahn), Swider, Tonye (46. Boboy) - Castelle (80. Maboulou), Wolf - Otto (73. Sachse); Fortuna Köln: Zich - Savic (82. Heister), Haider Al-Azzawe, Fünger, Afamefuna - Geerkens, Michelbrink (76. Krumme) - Bröger, Harenbrock (68. Thier), Aigbekaen (68. Mause) - Wirtz (46. Stanilewicz); Schiedsrichter: Schwengers (Lübeck); Zuschauer: 7349; Tore: 0:1 Aigbekaen (12.), 1:1 Eisenhuth (45.+1), 2:1 Fallmann (47.), 3:1 Wolf (54.), 4:1 Kloss (63.); Gelb-Rot: Geerkens (44.).