Viktoria Köln ist in der 3. Liga den nächsten Schritt für den Aufstiegs-Traum gegangen. Am Samstag (31. Oktober 2026) gewann die Mannschaft von Trainer Marian Wilhelm (38) ihr Auswärtsspiel bei der Zweitvertretung der TSG Hoffenheim und löste den MSV Duisburg damit als Tabellenführer ab.

Weil der MSV zu Hause in letzter Sekunde den 3:3-Ausgleich nach 3:0-Führung gegen den VfB Stuttgart II kassierte, liegt Viktoria dank der besseren Tordifferenz jetzt vor den punktgleichen Zebras (26 Zähler).

Kilian Jakob trifft für Viktoria Köln in Hoffenheim

Im Dietmar-Hopp-Stadion mussten die Höhenberger zunächst einen Schreckmoment überstehen, als Stürmer Jakov Dedic alleine vor Keeper Arne Schulz auftauchte. Der Viktoria-Rückhalt machte sich allerdings groß und den Winkel spitz, verhinderte damit den Rückstand in der siebten Minute.

Nach und nach gewannen die Kölner dann mehr Sicherheit und kamen zu ersten Chancen. Komplett in der Luft lag die Führung nach gut einer halben Stunde allerdings nicht. Kilian Jakob hatte damit jedoch kein Problem, nach starker Kopfball-Ablage von David Otto nickte er aus kurzer Distanz zum 1:0 ein.

Die von rund 100 Fans in den Kraichgau begleitete Viktoria hatte bis zur Pause alles im Griff und ließ kaum etwas zu. Der Eindruck setzte sich auch nach dem Seitenwechsel fort. Chancen gab es kaum – und wenn, dann waren sie für Viktoria.

In der 71. Minute schraubte sich Meiko Sponsel mutterseelenallein am zweiten Pfosten hoch. Seinen Kopfball aus spitzem Winkel kratzte Keeper Lukas Petersson gerade noch so aus dem Eck. Viel mehr passierte im weiteren Spielverlauf nicht. Den Gastgebern fehlte es letztlich an Ideen, um der Viktoria wirklich gefährlich zu werden.

Die Kölner liegen durch den Sieg nun fünf Punkte vor Rot-Weiss Essen (Platz drei), der frühere Bundesligist kann allerdings am Sonntag noch im Gastspiel bei der SG Sonnenhof Großaspach nachlegen.

Nächste Woche eröffnet Viktoria dann den 13. Spieltag der 3. Liga. Am Freitagabend (6. November) gastiert der 1. FC Saarbrücken ab 19 Uhr im Sportpark Höhenberg (live bei MagentaSport).