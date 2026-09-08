Es war kein Zufall, dass Caitlin Clark Anfang Februar 2025 beim Super Bowl plötzlich in der Loge von Taylor Swift auftauchte und neben dem Superstar Platz nahm. Die damals 23-jährige Basketballerin ist in den USA seit Monaten das Gesprächsthema Nummer eins. Viele sehen in Caitlin Clark den Michael Jordan des Frauen-Basketballs. Vergleiche mit Tiger Woods sind ebenfalls in aller Munde. Aktuell sorgt sie mit der Basketball-Nationalmannschaft der Frauen in Berlin für Furore.

Mit der talentierten Korbjägerin hat die Profi-Basketballliga Women’s National Basketball Association (WNBA) endlich das langersehnte Zugpferd gefunden. Sie hat die Popularität des Frauenbasketballs enorm gesteigert. Und wenn die Aufbauspielerin von Indiana Fever verletzungsbedingt länger ausfällt, rauschen die Einschaltquoten drastisch in die Tiefe.

Trifft nicht nur hervorragend aus der Distanz: Caitlin Clark von den Indiana Fever. Copyright: Getty Images via AFP

Caitlin Clark erobert die USA im Sturm

Bereits während ihrer Zeit an der Universität begeisterte Caitlin Clark die Massen. Sie gilt als eine der besten College-Basketballspielerinnen aller Zeiten und hält mit 3.951 Punkten den Rekord für die meisten erzielten Punkte in der Geschichte der NCAA Division I. Von 2020 bis 2024 spielte Clark für die Iowa Hawkeyes.

Es war nur logisch, dass sie im WNBA-Draft 2024 von den Indiana Fever an erster Stelle ausgewählt wurde. In ihrer Rookie-Saison stellte sie Ligarekorde für Assists auf, wurde zur WNBA Rookie of the Year (bester Neuling) gewählt und in das All-WNBA First Team berufen. Besonders gefürchtet ist ihre Fähigkeit, ähnlich wie Stephen Curry von den Golden State Warriors in der NBA, aus der Distanz zu treffen – und sie setzt mit ihrem genialen Spielverständnis noch nebenbei dem Spiel ihren Stempel auf.

Caitlin Clark sorgt für Aufschwung der WNBA – das gefällt nicht allen Konkurrentinnen

Caitlin Clarks sagenhafter Aufstieg sorgt jedoch auch für viel Unruhe. Unter den Spielerinnen, die eigentlich alle von Clarks Popularität profitieren, herrscht große Missgunst, die sich oft in harten Fouls auf dem Spielfeld entlädt. Und so ist es keine Seltenheit, dass die Distanzspezialistin von ihren Konkurrentinnen oft hart attackiert wird.

Im Juni 2025 eskalierte die Situation im Ligaspiel gegen die Connecticut Suns sogar auf dem Spielfeld. Nach einem ruppigen Foul, bei dem Clark im Gesicht getroffen wurde, bildete sich plötzlich ein Rudel zwischen den Spielerinnen. Es wurde geschubst und gerempelt. Am Ende lag Clark, die sich schon länger nicht mehr alles gefallen lässt, plötzlich am Boden.

Caitlin Clark löst Tumulte bei WNBA-Spiel aus – Videos gehen viral

Später revanchierte sich Clarks Mitspielerin Sophie Cunningham mit einem sogenannten „Revanchefoul“. Danach brach Chaos auf dem Parkett aus. Diesmal flogen sogar Fäuste, und die Spielerinnen konnten nur mithilfe der Trainerin und der Security wieder voneinander getrennt werden. Die Szenen gingen anschließend viral. Ganz zur Freude der WNBA-Macher.

Einige Wochen später zeigte Caitlin Clark im Ligaspiel gegen die Connecticut Sun aber auch ihre hässliche Seite, als sie einem Schiedsrichter drohte. Nachdem es einen Pfiff gegen ihr Team gegeben hatte, forderte sie den Schiedsrichter zunächst mit einer lebhaften Geste auf, zu ihr zu kommen, und verlor schließlich die Fassung.

Sie stürmte auf den Referee zu und sagte zu ihm, er solle erwachsen werden. Dann machte Clark eine Geste mit der Hand, als ob sie einen Anruf tätigen würde, und schien Price damit zu drohen: „Ich werde die Liga auf Sie hetzen.“

Caitlin Elizabeth Clark wurde am 22. Januar 2002 in Des Moines, Iowa, geboren. Bereits vor ihrem WNBA-Debüt war sie Multimillionärin. Allein im Jahr 2024 kassierte sie durch ihre NIL-Deals (NIL steht für Name, Image, Likeness (Name, Bild, Ähnlichkeit) und bezieht sich auf die Rechte von College-Athleten in den USA, ihren Namen, ihr Image und ihre Ähnlichkeit für kommerzielle Zwecke zu nutzen) ein geschätztes Nettovermögen von etwa fünf Millionen US-Dollar.

Einen exklusiven Nike-Schuhdeal hatte sie ebenfalls vor ihrem ersten Profispiel in der Tasche. Als ihre größte Widersacherin gilt Angel Reese, die bei den Chicago Skys unter Vertrag steht. In der Nationalmannschaft stehen sie bei der WM gemeinsam auf dem Berliner Parkett. Bisher konnte sich aber sportlich nicht überzeugen. (mbr)