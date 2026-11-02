Mitten in der Nacht klingelte das Telefon. Die Rufnummer unterdrückt. Eine 84-Jährige aus Swisttal-Odendorf ahnte nichts Böses.

Anruf eines angeblichen Polizisten

Es meldete sich ein hochdeutsch sprechender Mann, angeblich ein Polizeibeamter. Er berichtete der Frau von einem Großeinsatz der Polizei, der aktuell in der Flamersheimer Straße laufe. Bei mehreren Wohnungseinbrüchen seien diverse Wertgegenstände entwendet worden, so der Anrufer weiter. Die Seniorin solle noch in der Nacht alle Wertgegenstände aus ihrer Wohnung zusammensuchen und einem Polizisten an der Haustür übergeben.

Unbekannter an der Wohnungstür

Als kurz darauf tatsächlich ein unbekannter Mann an der Wohnung der 84-Jährigen auftauchte, eskalierte die Situation. Denn wie die Polizei Bonn betont, handelte es sich bei dem Anruf um einen Betrugsversuch – der beinahe erfolgreich war. Doch ein aufmerksamer Nachbar der Seniorin verhinderte geistesgegenwärtig Schlimmeres.

Nachbar greift im Hausflur ein

Der Mann wohnt den Angaben der Polizei zufolge in der Wohnung über der 84‑Jährigen. Schon das Klingeln ihres Telefons mitten in der Nacht sei ihm ungewöhnlich vorgekommen. Als er dann gegen 0.30 Uhr auch noch mitbekam, wie seine Nachbarin ihre Haustür öffnete, ahnte er, dass etwas nicht stimmte. Er ging in den Hausflur und erblickte einen unbekannten Tatverdächtigen. Es kam zu einem kurzen Handgemenge, doch der Unbekannte ließ sich nicht aus dem Hausflur drängen und drohte mit dem Einsatz von Pfefferspray. Doch als der Nachbar seine Tür schließen konnte, sei der angebliche Polizist geflohen – zum Glück, ohne Beute gemacht zu haben.

Polizei fahndet nach dem Täter

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach dem unbekannten Täter. Der Beschreibung zufolge handelt es sich um einen Mann zwischen 20 und 25 Jahren, etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, mit schwarz gelockten Haaren und schwarz gekleidet.

Zeugen gesucht

Wer hat Donnerstagnacht im Bereich der Flamersheimer Straße in Swisttal-Odendorf verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk24.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Täglich neue Betrugsmeldungen

Bei der Bonner Polizei gehen weiterhin täglich Meldungen über betrügerische Anrufe ein, berichtet ein Pressesprecher – und appelliert: „Seien Sie aufmerksam und informieren Bekannte.“ (jv)