Swisttal-Miel – Der Seat Ibiza eines 31 Jahre alten Mannes hat sich am Dienstagmorgen auf der A61 überschlagen. Auslöser des Unfalls war ein geplatzer Reifen eines vor ihm fahrenden Spezialkrans. Der Seat-Fahrer war gegen 5.30 Uhr auf der A 61 unterwegs, als er kurz hinter der Anschlussstelle Miel über die Reifenteile des Krans fuhr und die Kontrolle verlor.

Der Kranfahrer hatte den Reifenplatzer bemerkt und war bereits an der Anschlussstelle Swissttal-Heimerzheim abgefahren und hatte die Polizei informiert. Zudem gab der Berufsfahrer an, dass kein nachfolgender Verkehr mehr an seinem 500 Tonnen hebenden "Achtachser" vorbeifahren würde.

Die Autobahn war für zwei Stunden in Fahrtrichtung Mönchengladbach. Der Verkehr staute sich bis zum Autobahndreieck Bad Neuenahr-Ahrweiler zurück. Ein Lkw und zwei weitere Autos fuhren über auf der Fahrbahn liegende Trümmerteil und wurden ebenfalls beschädigt. (red)