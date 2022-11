Wachtberg – Die Bonner Polizei hat am vergangenen Freitagnachmittag in Wachtberg-Oberbachem einen Mann festgenommen, dem die Staatsanwaltschaft eine Vielzahl von Sexualstraftaten vorwirft. Kurz vor der Festnahme soll er sich in einem Linienbus in schamverletzender Weise gegenüber einer 16-Jährigen gezeigt und der Jugendlichen beim Verlassen des Busses an den Po gefasst haben. Die alarmierte Polizei fand den 27-Jährigen im Ortsteil Oberbachem und brachte ihn ins Polizeipräsidium.



Dort ergaben sich schnell Hinweise, dass der gleiche Tatverdächtige bereits Anfang November verangenenen Jahres mehrfach in Bussen sein Geschlechtsteil vor Kindern entblößt haben soll. Konfrontiert mit dem Tatvorwurf gestand der Festgenommene die ihm zu Last gelegten Taten.

Auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft erließ ein Richter am Samstag Haftbefehl gegen den Wachtberger, dem konkret sieben Taten in Bad Godesberg vorgeworfen werden. „Auf Grund unserer aufwendigen Ermittlungen, die wir in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bonn sowie weiteren Polizeibehörden in Nordrhein-Westfalen geführt haben, wird dem Tatverdächtigen konkret auch die Begehung einer Tat in Aachen vorgeworfen. Aber es haben sich auch Hinweise ergeben, dass sich der 27-Jährige in zehn weiteren Fällen in Bonn, Bad Godesberg und Wachtberg gegenüber Mädchen und jungen Frauen entblößt haben soll. Deshalb dauern unsere Ermittlungen auch weiter an“, wird Kriminaloberkommissarin Heidi Pfister vom Kriminalkommissariat 12 der Bonner Polizei in der Mitteilung der Polizei zitiert.



Der Festgenommene, der bislang noch nicht in Erscheinung getreten ist, wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (ps)