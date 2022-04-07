«Готовность Кельна помогать велика. Я люблю Кельн», – подытоживает Линда Май простыми предложениями огромную поддержку, которую ее ассоциация получила с начала войны в Украине. Председатель немецко-украинской ассоциации Сине-Желтый Крест, которая сама родилась в Украине, безостановочно работает с 24 февраля вместе с другими сотрудниками и многими волонтерами. Уже в первый день российского вторжения ассоциация организовала демонстрацию против войны.

За очень короткое время им удалось начать сбор пожертвований на складе в районе Кельн Радерберг, который быстро наполнился одеждой и другой гуманитарной помощью. Ассоциация привозит собранную помощь в Польшу или непосредственно в Украину автобусами и микроавтобусами. За последние недели с ассоциацией „Сине-Желтый Крест“ связались многие другие волонтеры с целью помощи. «Тем временем мы уже не могли принимать никаких пожертвований, поскольку наш склад был полностью заполнен», – говорит Натали Нотштейн, пресс-секретарь ассоциации.

Волонтеры также покупают с пожертвований лекарства, в том числе для того, чтобы доставить их людям и клиникам Украины. Они также работают на площади Бреслауэр-Плац возле центрального вокзала Кельна, где город создал приемный пункт для беженцев вместе с другими некоммерческими организациями, такими как Kältebus. Помощники ухаживают за прибывшими, часто полностью истощенными, беженцами и сообщают им о дальнейших действиях.

Kontakt zum Verein

Информацию для беженцев и волонтеров можно найти по адресу: www.bgk-verein.de Если у вас есть дополнительные вопросы, отправьте ассоциации имейл по адресу: info@blau-gelbes-kreuz.de Актуальную информацию и фотографии работы ассоциации можно найти в Instagram: @e.v.blaugelbeskreuz и в Facebook: Blau-Gelbes-Kreuz e.V. Ассоциация в сотрудничестве с Bürgerzentrum Ehrenfeld организовала сбор одежды и обуви для новоприбывших украинцев по адресу Venloer Straße 429, 50825. Часы работы: пн-пт 10-17.

Ассоциация была основана в Кельне в 2014 году еще под другим названием, чтобы поддержать развитие свободной, демократической Украины. С 2016 года ассоциация регулярно организует проекты, позволяющие раненым и/или детям-сиротам из Украины восстановиться.

С новым названием „Сине-Желтый Крест“ они стали известны в 2017 году. Сейчас организация „Сине-Желтого Креста“ оказывает гуманитарную и гражданскую помощь не только Украине из Кельна, но также по-разному поддерживает беженцев, прибывших в Кельн.

Линда Май от всей души подчеркивает: «Мы делаем все возможное, чтобы помочь каждому приезжающему сюда и радуемся каждому, кто к нам обращается».