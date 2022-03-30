Город на Рейне славится своей 2000-летней историей, Кельнский собор, карнавалом, а также гостеприимством для людей со всего мира.

Со смотровой площадки, расположенной на высоте 100 метров на многоэтажке под названием Кёльнский треугольник, открывается великолепный вид. Над сильветкой города возвышается самый большой храм Германии, готический Кельнский собор. Под ним разворачивается городская панорама с многочисленными старинными башнями. Большинство из них принадлежит двенадцати романским церквям Кельну, которые еще древнее Кельнского собора – некоторые из них были возведены более 1000 лет назад. Рядом с башнями привлекают заостренные крыши старинных жилых домов. Среди них высятся современные жилые массивы и офисные башни, но структура города и расположение улиц остались такими же, как в Средневековье. Украшает панораму города широкий, сияющий Рейн. Эта большая река дала Кельну почти все: торговлю, обусловившую экономическое развитие города, и его привлекательность.

Кельн, население которого составляет 1,1 миллионов жителей, является четвертым по величине городом Германии. Он также является самым большим и старым городом на Западе Германии. История Кельна начинается с Агриппы, военачальника императора Августа. В 19 году до нашей эры он переселил германское племя убиев, мирно сосуществовавшее с римлянами, на левый берег Рейна. Со временем здесь возникло укрепленное римское поселение. Родившаяся в нем императрица Агриппина предоставила ему статус города. Город получил название "Колония императора Клавдия, созданная по инициативе Агриппины". Впоследствии название сократили до слова "Колония", а еще позже - в Кёльн.

Романська базиліка Святого Гереона Copyright: Alexander Roll

Кельн вскоре стал настоящим римским городом с дворцами, храмами, театрами и купальнями. На другой стороне Рейна жили германские племена – варвары. Даже в наше время, чтобы увидеть панораму лучшей, "римской" стороны Кельна нужно перейти на другой берег Рейна, в район Дойц. Специально для этого там был построен Рейнский бульвар – террасы под открытым небом длиной 500 метров, вмещающие до 10 000 человек. Летними вечерами там царит чудесная атмосфера: люди сидят на террасах рядом с Рейном, наслаждаются пиццей и красным вином, или пьют Кельш – знаменитое кельнское пиво. Руины античных построек в Кельне не сохранились. Но если заглянуть через панорамное окно Римско-германского музея, находящегося вокруг Кельнского собора, можно увидеть великолепный мозаичный пол бывшей римской виллы, найденный во время раскопок. Она изображает греческого бога вина, плодородия и наслаждения – Диониса, который отлично подходит к кельнцам, известным любителям празднований и вечеринок.

В эпоху поздней античности в Кельне распространилось христианство. Некоторые римские храмы были перестроены в церкви – например, церковь Святой Марии Капитолийской, построена на фундаменте важнейшего римского храма – Капитолия. Старейшая кельнская церковь Святого Гереона тоже происходит из эпохи античности. Ее купол, впоследствии возведенный над десятиугольным помещением церкви, был долгое время самым большим в Европе. Кельн мог позволить себе такие сооружения – город на Рейне процветал за счет торговли, которую он вел со многими регионами Западной и Северной Европы. "Торговой гаванью, простирающейся на 200 км вглубь суши" назвал Кёльн в 18 веке Томас Джефферсон, отец американской Декларации независимости.

И сегодня Рейн играет в Кельне роль моря. В жаркие дни в июле и августе на левом берегу Рейна, на так называемой Роденкирхской Ривьере, собирается пол города. Широкие песочные пляжи привлекают отдыхающих. Однако купаться в Рейне строго запрещено из-за опасности: голубая поверхность реки скрывает смертельно опасные течения.

Заморская торговля сделала Кёльн самым крупным немецким городом в Средневековье. Кельн даже имел свой участок и собственное представительство на берегу Темзы в Лондоне. Важнейшим товаром было рейнское вино, но через город продавались значительные партии воска, ячменя, орудия для лучников. Прибывающие в Кельн товары разгружались с кораблей с помощью деревянных кранов и хранились в многочисленных складах и амбарах на берегу реки.

В 1164 году произошло важное для Кельна событие. Архиепископ Райнальд фон Дассель привез из итальянского Милана сундук с костями, захваченный во время войны. О нем утверждали, что это сундук с костями тех же волхвов, которые когда-то принесли свои дары младенцу Иисусу. Через короткое время Кельн стал важным местом паломничества наряду с Римом и Сантьяго-ди-Компостелла. Чтобы подчеркнуть значение реликвий, кельнцы заказали для них золотой саркофаг невиданного в то время размера и решили построить большой собор. По плану большая часть собора обязана быть построена из стекла, поэтому стенки Кельнского собора имеют большие витражные окна. Площадь витражей в соборе настолько велика, что ее хватило бы, чтобы остеклить 30-этажный дом. Поэтому стены собора почти не имеют несной функции – огромное сооружение держится на столбах: узких колоннах внутри собора и широких внешних опорах на фасаде сооружения. Витражи и сегодня производят огромное впечатление на посетителей. Старший из них датирован 1260 годом, новейший был создан в 2007 году кельнским архитектором Герхардом Рихтером. Витраж Рихтера в Кёльнском соборе стал одним из самых интересных достопримечательностей города и любимым местом паломничества туристов: в солнечный день абстрактные цветные квадраты витража загораются яркими лучами и заливают помещения собора красными, желтыми, голубыми, зелеными и лиловыми красками. В эпоху Средневековья люди верили в то, что Бога можно распознать в лучах света.

Однако решив построить храм, который своими размерами превзошел бы Собор Парижской Богоматери, кельцы просчитались. В 15 веке строительные работы замедлились, а в 16 веке они были прекращены. Лишь в 19 веке, с возрождением интереса к готической архитектуре, строительные работы были восстановлены и окончены в 1880 году, более чем через 600 лет с начала строительства. В то время собор имел светлый цвет. Он почернел из-за выбросов дымоходов домов, которые отапливались углем, а также из-за выбросов в воздух дыма от фабрик и паровозов. Железнодорожный вокзал находится настолько близко к собору, что еще и сегодня у прибывающих в Кельн поездом возникает впечатление, что поезд въезжает прямо в собор.

Средневековье кончилось в Кельне позже, чем в других городах, а именно в 1794 году, когда город заняли французские революционные войска. После поражения Наполеона в 1814 году Кёльн отошел в Пруссию. Долгое время кельнцы противились властям Пруссии, которая казалась им слишком авторитарной. Правительство в далеком Берлине в свою очередь рассматривало город как центр беспорядков и сосредоточение либеральных и демократических сил. В Кельне действовали коммунисты Карл Маркс и Фридрих Энгельс, которые были вынуждены покинуть город, когда усилились преследования. В эти же годы в Кельне возник организованный карнавал, известный на всю Германию.

Підземні залишки римського Преторіума Copyright: picture alliance / dpa-tmn

С момента сноса городской стены в 1881 году до Первой мировой войны город рос самыми быстрыми темпами в своей истории: количество жителей выросло в четыре раза и составляло 600 000 человек. Дух этой эпохи еще можно ощутить на кладбище Мелатен с его роскошными надгробиями. Любимый кельнцами Музей шоколада берет свое начало также в это время: самым известным кельнским предприятием того времени была Императорско-королевская шоколадная фабрика братьев Штольверк, которую называли крупнейшей в мире.

Первая мировая война прервала развитие города. Из-за географической близости к Франции Кёльн был построен в наиболее укрепленный город Германии. После поражения Германии в 1918 году согласно Версальскому договору все укрепления города подлежали сносу. Тогдашний мэр города Конрад Аденауэр выступил с инициативой разбить на месте бывших укреплений парковую зону. Так появился Зеленый пояс вокруг центра города, который существует и по сей день. В 1933 году Аденауэр был вынужден бежать из города – к власти пришли нацисты. Более 7000 жителей города, большинство из которых составляли евреи, но также синти, рома и люди гомосексуальной ориентации стали жертвами преследований нацистов. В Документационном центре исследования нацизма, который находится в бывшей тюрьме гестапо, можно увидеть тесные камеры, в которых арестованные ожидали допросов, транспортировки в лагеря или казни. На стенах камер находятся более 1800 надписей и арестованных рисунков. Сопротивление режиму нацистского террора в городе было, но, несмотря на утверждение многих кельнцев после 1945 года, он не был больше, чем в других городах.

Бомбардировки союзников привели к разрушению большей части города. После последней бомбардировки 2 марта 1945 года в городе не осталось камня на камне, только почерневший собор возвышался над полностью разрушенным городом. При восстановлении города кельнцы сохранили структуру улиц, но историческая застройка города так, как например, в Варшаве, не была восстановлена. Важнейшими исключениями были романские церкви, ратуша и отдельные улицы на территории Старого рынка. Поэтому посетители города сегодня не чувствуют, что они находятся в старинном городе, история которого насчитывает две тысячи лет.

Поскольку Германия еще 40 лет после войны оставалась разделенной, некоторые функции, которые раньше выполнял Берлин, пришлись на другие города. После войны Кельн стал важным центром искусства и СМИ. В 1986 году неподалеку от собора был открыт Музей Людвига, содержащий важное собрание современного искусства.

В 2010 году в Кельне проживали представители 181-й нации. Интересно, что Кельн очень открыто относится к другим народам и культурам и сохраняет собственное лицо. Одним из примеров является карнавал. Кельн празднует его каждую зиму по старой традиции, и этот праздник открыт для всех. К нему не нужно готовиться, не нужно учитывать какие-либо правила. Кельн не предоставляет никаких преград и требований. Именно поэтому Кельн пользуется славой города, в котором люди легко находят новые контакты и быстро начинают чувствовать себя как дома.