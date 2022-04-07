«Готовність допомогти в Кельні величезна. Я люблю Кельн», – підсумовує Лінда Май простими реченнями величезну підтримку, яку її асоціація отримала від початку війни в Україні. Голова німецько-української асоціації Синьо-Жовтий Хрест, яка народилася в Україні, невтомно працює з 24 лютого разом з іншими членами та багатьма волонтерами. Вже в перший день російського вторгнення асоціація організувала демонстрацію проти війни.

За дуже короткий час асоціація організувала збір пожертвувань у Кельні Радерберг, який швидко наповнився одягом та іншими пожертвами. Асоціація привозить їх до Польщі або безпосередньо в Україну автобусами та мікроавтобусами. Багато інших волонтерів зв’язалися з асоціацією за останні тижні, щоб допомогти. «Тим часом ми вже не могли приймати жодних пожертвувань, оскільки склад був заповнений», – каже Наталі Нотштейн, прес-секретар асоціації. З численних пожертвувань, асоціація купує ліки, серед іншого, для того, щоб доставити їх людям та клінікам України. Асоціація також працює на площі Бреслауер-Плац біля центрального вокзалу Кельна, де місто створило контактний пункт для біженців разом з іншими некомерційними організаціями, такими як наприклад Kältebus. Помічники доглядають за прибулими, часто повністю виснаженими, біженцями та повідомляють їх про подальші дії.

Kontakt zum Verein

Інформацію для біженців та помічників можна знайти за адресою: www.bgk-verein.de Якщо у вас є додаткові запитання, надішліть асоціації електронний лист на адресу: info@blau-gelbes-kreuz.de

Актуальну інформацію та фото про роботу асоціації можна знайти в Instagram: @e.v.blaugelbeskreuz та у Facebook: Blau-Gelbes-Kreuz e.V.

Асоціація у співпраці з Bürgerzentrum Ehrenfeld організувала склад одягу та взуття для новорпибулих українців за адресою Venloer Straße 429, 50825. Години роботи: пн-пт 10-17.

Асоціація була заснована в Кельні в 2014 році, досі під іншою назвою, щоб підтримати розвиток вільної, демократичної України. З 2016 року асоціація регулярно організовує проекти, які надають можливість пораненим та/або дітям-сиротам з України відновитися.

Асоціація Синьо-Жовтий Хрест заснована у 2017 році. Зараз вона надає гуманітарну та громадянську допомогу не тільки Україні з Кельна, але також по-різному підтримує біженців тут, на місці.

Лінда Май від усієї душі наголошує: «Ми робимо все можливе, щоб допомогти кожному, хто сюди приїжджає, і радіємо кожному, хто до нас звертається».