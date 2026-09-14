Kita-Kinder bringen Freude ins Hospiz

„Ein Hospiz ist so etwas Ähnliches wie ein Krankenhaus – nur dass die Menschen dort nicht mehr gesund werden können und bald sterben“, sagt der sechsjährige Lasse. Gemeinsam mit sechs weiteren Vorschulkindern der Kita „Alexianer Pänz“ in Köln-Poll besucht er an diesem Vormittag das Alexianer- Hospiz in Köln-Rondorf. Viel gesprochen wird zwischen den Kindern und den schwerkranken Gästen nicht. Die Begegnungen sind leise: ein Lächeln, ein Winken, ein schüchterner Blick.

Hospizleiter Lukas Wester, der in seiner Freizeit imkert, zeigt und erklärt, wie aus einer Bienenwabe Honig gewonnen wird. Zu den Mädchen und Jungen haben sich inzwischen auch die mehrere Hospizbewohnerinnen und -bewohner dazugesellt. Alle dürfen probieren und Fragen stellen. Für einen Moment spielt es keine Rolle, dass die einen gerade erst ins Leben starten und die anderen sich auf dem letzten Abschnitt ihres Lebenswegs befinden. Über Krankheit, Sterben und Tod wird an diesem Vormittag nicht gesprochen.

Zum Leben gehört der Tod: Ein von wir helfen e.V. gefördertes Projekt

Der Hospizbesuch ist Teil des Projekts „Zum Leben gehört der Tod“, das von „wir helfen“ gefördert wird. Ziel ist es, Vorschulkinder altersgerecht an die Themen Sterben, Tod und Trauer heranzuführen – ohne Angst zu machen und ohne das Thema zu tabuisieren. „Wir sollten den Tod weder künstlich dramatisieren noch verleugnen“, sagt Nicole De Vita, Leiterin der Kita „Alexianer Pänz“. „Kinder begegnen dem Thema oft unvoreingenommen. Wenn wir diese Offenheit mit einer altersgerechten Begleitung verbinden, können wir die Kinder gut auf das Leben vorbereiten. Ein natürlicher Umgang mit dem Sterben und dem Tod gibt ihnen Sicherheit. Sie finden Worte für ihre Gefühle und sind besser vorbereitet, wenn sie selbst einmal einen schweren Verlust erleben.“

Lukas Wester, der Leiter des Alexianer-Hospiz in Köln-Rondorf zeigt Kita-Kindern wie Imkern funktioniert. Copyright: Inge Swolek

Die Vorschulkinder wurden mehrere Wochen auf den Besuch vorbereitet. „Wir haben erklärt, dass die Menschen im Hospiz eine Krankheit haben, die nicht mehr geheilt werden kann, und den Unterschied zu einem Krankenhaus herausgearbeitet“, sagt die stellvertretende Kita-Leiterin Carina Feist. „Vor allem war uns wichtig zu vermitteln, dass in einem Hospiz nicht nur gestorben wird. Hier wird auch gelacht, gegessen, gesungen, gespielt und gemeinsam gelebt.“

Beeindruckt von der Unvoreingenommenheit der Kinder

Genau das erleben die Kinder an diesem Vormittag. Während Lukas Wester die Honigwaben erklärt, hören Bewohnerinnen und Kinder gleichermaßen aufmerksam zu. Gemeinsam probieren sie den Honig, stellen Fragen und geraten ins Staunen. Den Bewohnerinnen und Bewohnern bedeutet der Besuch viel. „Wir langweilen uns hier nicht zu Tode. Es gibt jeden Tag Angebote und Aktivitäten“, sagt Beate Becker, die seit drei Monaten im Hospiz lebt. „Aber heute ist ein besonderer Tag. Ich habe nicht nur etwas über die Honiggewinnung gelernt, sondern mich sehr an den lachenden Kindern erfreut. Mich beeindruckt ihre Unvoreingenommenheit uns gegenüber, das tut gut.“

Nicole De Vita ist Leiterin der Kita „Alexianer Pänz“ Copyright: Inge Swolek

Ein natürlicher Umgang mit Sterben und Tod gibt Kindern Sicherheit. Sie finden Worte für ihre Gefühle und sind besser vorbereitet, wenn sie selbst einmal einen Verlust erleben Nicole De Vita, Leiterin der Kita „Alexianer Pänz“

Im Freundes- und Bekanntenkreis erlebe Beate Becker häufig Unsicherheit. „Wenn ich erzähle, dass ich im Hospiz lebe, wissen viele nicht, wie sie reagieren sollen. Manche wechseln das Thema, andere trauen sich gar nicht mehr zu kommen. Deshalb finde ich es so wichtig, dass Kinder früh lernen, dass ein Hospiz kein Ort der Angst ist.“

Alexianer: Hospiz und Kita Zaun an Zaun

Im Alexianer-Hospiz in Köln-Rondorf werden bis zu elf Menschen in ihrer letzten Lebensphase begleitet. Zwar grenzt das Haus direkt an einen Kindergarten, so dass es immer wieder Begegnungen am Gartenzaun gibt. Der gemeinsame Vormittag schafft jedoch eine andere Form der Nähe. „Die Kinder bringen Freude, Lebendigkeit und ein Stück Alltag ins Haus“, sagt Lukas Wester.

Das Projekt soll deshalb keine einmalige Aktion bleiben. Die Kita „Alexianer Pänz“ und das Hospiz wollen ihre Erfahrungen weitergeben und das entwickelte Konzept künftig als festes Modul etablieren. „Diese Exkursion ins Hospiz ist der Abschluss unseres Projekts“, sagt Nicole De Vita. „Das vorliegende Konzept ist für uns eine Blaupause und soll künftig zum festen Bestandteil unseres Vorschulprogramms werden.“

Kinder altersgerecht an die Themen Sterben und Tod heranführen

Forschende und Palliativmediziner empfehlen seit Jahren, Kinder altersgerecht an die Themen Sterben und Tod heranzuführen. „Kinder müssen vor diesen Themen nicht geschützt werden. Erwachsene sollten ehrlich, altersgerecht und ohne Tabus mit ihnen darüber sprechen. Das nimmt Ängste und gibt Sicherheit,“sagt Ayse Bosse, Autorin und Trauerbegleiterin – „Kinder interessieren sich für das Thema Tod und Sterben, ob sie betroffen sind oder nicht.

i So können Sie helfen Mit unserer Jahresaktion „wir helfen: Kinder frühzeitig auf einen guten Weg zu bringen“ bitten wir um Spenden für präventive Projekte in Köln und der Region, die gefährdete Kinder und Jugendliche schützen , fördern und ihnen zu einer guten Zukunftsperspektive verhelfen. Die Spendenkonten lauten: wir helfen e.V. Kreissparkasse Köln, IBAN: DE03 3705 0299 0000 1621 55 Sparkasse Köln-Bonn, IBAN: DE21 3705 0198 0022 2522 25 Wünschen Sie eine Spendenbescheinigung, geben Sie bitte +S+ im Verwendungszweck an. Sollten sie regelmäßig spenden, ist auch eine jährliche Bescheinigung möglich. Bitte melden Sie sich hierzu gerne per E-Mail bei uns. Soll Ihre Spende nicht veröffentlicht werden, notieren Sie +A+ im Verwendungszweck. Möchten Sie anonym bleiben und eine Spendenbescheinigung erhalten, kennzeichnen Sie dies bitte mit +AS+. Bitte geben Sie in jedem Fall auch immer ihre komplette Adresse an. Auch wenn Sie ein Zeitungsabonnement der „kstamedien“ beziehen, ist Ihre Adresse nicht automatisch hinterlegt. Sollten Sie per PayPal spenden, beachten Sie bitte, dass Ihre Spende immer anonym ist. Wünschen Sie eine Spendenbescheinigung schicken Sie eine E-Mail an uns. Möchten Sie anlässlich einer Trauerfreier, einer Hochzeit oder eines Geburtstags zu einer Spendenaktion aufzurufen, informieren Sie uns bitte vorab per E-Mail über die Aktion. Sehr gerne lassen wir Ihnen dann, zwei Wochen nach dem letzten Spendeneingang, die gesammelte Spendensumme zukommen. Kontakt: „wir helfen e.V.“, Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln Telefon: 0221-224-2789 (Allgemeines, Anträge, Regine Leuker/Meike Vojta), 0221-224-2130 (Geschäftsührung/Redaktion, Caroline Kron), wirhelfen@kstamedien.de Mehr Infos und die Möglichkeit, online zu spenden, finden Sie uf unserer Vereinshomepage www.wirhelfen-koeln.de

Präventiv sollte und kann man so viel machen“, betont sie. Und was nehmen die Kinder von diesem besonderen Vormittag mit? Zunächst das Honigglas, das jedes Kita-Kind mitnehmen darf. Für einige ist das Hospiz jetzt die „Honigfabrik“. Eine unbeschwerte Erinnerung an diesen Ort, den sie nicht mit Angst verbinden, sondern mit einer positiven Begegnung.