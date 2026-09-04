„Jetzt bin ich mal dran!“ Wenn es einen Satz gibt, der sich wahrscheinlich häufiger als bei anderen Gleichaltrigen in die Gedankenwelt von Marielle, Johanna, Clemens, Marleen (Name geändert) und Lilli schleicht, ist es dieser. Denn die fünf Tweens, also junge Menschen im Alter zwischen neun und 12 Jahren, verbindet neben diesem Satz noch etwas: ein Geschwisterkind, das zu früh geborenen, chronisch erkrankt und/oder behindert ist. Und damit automatisch sehr viel Alltagszeit und Aufmerksamkeit im Familienleben beansprucht.

An diesem sonnigen Augustmorgen – und für die nächsten vier Tage – allerdings stehen im Blackfoot-Beach am Fühlinger-See die eigenen Wünsche, Empfindungen und Bedürfnisse der aufgeweckten Fünf im Mittelpunkt. Möglich macht das ein, auch von „wir helfen“ gefördertes, Sommerferien-Angebot des Vereins Bunter Kreis Rheinland. „Ausflugswoche für neugierige Geschwister“ heißt das Projekt und hat vom 10. bis 14. August pro Tagesaktion sechs jungen Teilnehmerinnen zwischen sechs und 17 Jahren Ausflüge in die Köln-Bonner-Region geboten.

Zu früh zu viel Verantwortung

Neben dem Strandtag mit Spielen im Sand und Stand-up-Paddling, standen ein Besuch im Trampolin-Park, im Eifeler-Spieleland, im Jülicher Brückenkopfpark und im Kletterwald auf dem Programm. Diese Ausflugswoche ist eine Säule des Geschwisterprojekts vom „Bunter Kreis Rheinland e.V.“ Der Verein mit Sitz in Bonn, der Familien mit schwer erkrankten oder beeinträchtigten Kindern von Bad Kreuznach, über Bonn, bis Köln und Leverkusen beim Übergang aus dem Krankenhaus in den Alltag zu Hause unterstützt, bietet Geschwisterkindern allein in diesen Sommerferien auch einen Foto-Workshop und eine einwöchige Aktiv-Freizeit an.

Simone Hohn Copyright: Alexander Schwaiger

Wir möchten Geschistern von Kindern mit einer Behinderung oder chronischen Erkrankung einen geschützten Raum zum Austausch bieten. Denn sie befinden sich oft in einer besonderen Zwickmühle: Sie übernehmen, meist von sich aus, zu viel Verantwortung, gleichzeitig bleiben ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse häufig auf der Strecke Simone Hohn, Koordinatorin für Freizeitangebote des Vereins Bunter Kreis Rheinland e.V.

Insgesamt erreicht der Verein pro Jahr rund 800 Familien und 250 Geschwisterkinder. „Wir möchten ihnen damit einen geschützten Raum zum Austausch bieten. Denn Geschwister von Kindern mit einer Behinderung oder chronischen Erkrankung befinden sich oft in einer besonderen Zwickmühle: Sie übernehmen, meist von sich aus, zu viel Verantwortung und erleben komplexe Familiendynamiken. Gleichzeitig bleiben ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse häufig auf der Strecke“, sagt Simone Hohn, Koordinatorin für Freizeitangebote des Vereins.Wie Geschwister diese Situation erleben, sei, so Hohn, jedoch sehr unterschiedlich und hänge von der Familiensituation, der Art der Erkrankung und der Offenheit in der Kommunikation ab.

i Hilfe für Familien mit schwerkranken Kindern Der Bunte Kreis Rheinland e.V. mit Hauptsitz in Bonn begleitet und unterstützt frühgeborene, schwer- sowie chronisch kranke Kinder, Jungen und Mädchen mit Beeinträchtigungen und auch deren Familien auf dem Weg vom Krankenhaus zurück in den Alltag. Der Verein ist an mehreren Standorten im Rheinland aktiv, unter anderem mit einem Büro an der Uniklinik Köln sowie in Bonn. Zu seinen Hauptaufgaben und Angeboten zählen: - die sozialmedizinische Nachsorge, im Rahmen derer ein interdisziplinäres Team aus Kinderkrankenschwestern, Sozialpädagogen, Psychologinnen und Ärzten die medizinische und pflegerische Versorgung zu Hause koordiniert. - Beratung und Entlastung, sprich: Hilfe bei Anträgen und Fragen zu Leistungen der Kranken- und Pflegeversicherung, des Schwerbehindertenrechts sowie der Sozialhilfe (zum Beispiel im Rahmen des Projekts „BOOFE“). - Geschwister- und Familienangebote: Auch Geschwister und Eltern werden unterstützt, mit spezifischen (Gruppen-)Angeboten, Ausflügen und weiteren Freizeitangeboten, um Geschwisterkinder zu entlasten und einzubeziehen, die im Alltag durch die schwere Situation oft zurückstehen. - palliativmedizinische Begleitung: Unterstützung und Betreuung von Familien bei schwerstkranken Kindern im Rahmen der palliativen Versorgung. www.bunterkreis.de/

Zwei Millionen Schattenkinder

In Deutschland leben schätzungsweise rund zwei Millionen Kinder und Jugendliche mit einem schwer chronisch kranken oder behinderten Geschwisterkind. Man nennt sie auch „Schattenkinder“, denn aufgrund der häufig aufwendigen Pflege und Betreuung des erkrankten Bruders oder der erkrankten Schwester, erhalten sie oft unabsichtlich weniger Raum für ihre eigenen Bedürfnisse. Manche stehen unter hohem Erwartungsdruck, besonders unauffällig zu sein und im Alltag gut zu funktionieren.

Marie Kemp Copyright: Alexander Schwaiger

Ich habe sehr davon profitiert, mit Gleichaltrigen in ähnlichen Lebenssituationen zu sprechen, mich nicht erklären zu müssen oder als Exotin dazustehen – und mich für den Moment als Ich mit meinen eigenen Sorgen und Wünschen fühlen zu können. Das hat mich selbstbewusster und stärker gemacht. Diese Chance möchte ich jetzt anderen Geschwisterkindern geben. Marie Kemp, ehrenamtliche Mitarbeiterin und ehemalige Besucherin von Geschwisterangeboten des„ Bunter Kreis Rheinland e.V.“

Auch wenn ihre Persönlichkeitsentwicklung nicht zwangsläufig gefährdet ist, können einige Geschwisterkinder unter sozialem Rückzug und Isolation, Schuldgefühlen, Kopf- und Bauchschmerzen und Verhaltensauffälligkeiten leiden. Studien belegen, dass die Kinder und Jugendlichen ein höheres Risiko haben, psychische Schwierigkeiten zu entwickeln. Wissenschaftlich erwiesen ist aber auch, dass eine frühzeitige, gezielte Unterstützung – etwa durch Geschwisterangebote wie die des Bunten Kreis Rheinland – psychosoziale Begleitung oder der Austausch mit anderen Betroffenen das Wohlbefinden und die Entwicklung dieser Geschwisterkinder deutlich stärken kann.

Ein Bosster fürs Selbstbewusstsein

Dass diese Angebote, bei denen sich betroffene Geschwisterkinder untereinander austauschen können, wie ein Selbstbewusstseinsbooster wirken können, unterstreicht das Engagement von Marie Kemp. Die 19-jährige Schülerin, die früher selbst die Geschwisterangebote des Bonner Vereins besucht hat, begleitet inzwischen ehrenamtlich einige seiner Freizeitprojekte, wie auch den Ausflug an den Fühlinger See. „Ich habe in verschiedener Hinsicht davon profitiert, mit Gleichaltrigen in ähnlichen Lebenssituationen zu sprechen, mich nicht erklären zu müssen oder als Exotin dazustehen – und mich für den Moment als Ich mit meinen eigenen Sorgen und Wünschen fühlen zu können. Das hat mich selbstbewusster und stärker gemacht. Diese Chance möchte ich jetzt anderen Geschwisterkindern geben“, sagt Marie.

Dass auch Marielle, Johanna, Clemens, Marleen und Lilli während der Ausflugswoche die Erfahrung machen werden, sich verstanden und wertgeschätzt, aber nicht bewertet zu fühlen, das ahnt, wer die Interaktion der fünf Tweens am Strand beobachtet. Schon nach kurzer Zeit bilden sie, obwohl sich die meisten von Ihnen an diesem Tag zum ersten Mal begegnet sind, eine eingeschworene Gemeinschaft, die aufeinander Acht gibt – und niemanden ausschließt.

Dieses Ferienangebot des Vereins „Bunter Kreis Rheinland“ ist ein von „wir helfen“ gefördertes Projekt

Auszug aus dem neuen wir helfen-Folder 2025_2026 Copyright: Agentur Malzkorn