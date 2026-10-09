In ihrer Jahresversammlung haben die „wir helfen“-Mitglieder am Donnerstag, 8. Oktober 2026, Isabella Neven DuMont einstimmig zur neuen Vereinsvorsitzenden gewählt. Die Herausgeberin tritt damit die Nachfolge ihrer Mutter Hedwig Neven DuMont an, die ihr Amt aus Altersgründen niedergelegt hat, dem Verein aber nach wie vor als Ehrenvorsitzende verbunden bleibt.

Der neue „wir helfen“-Vorstand (von links): Dr. Dominik Meiering (Leitender Pfarrer Kölner Innenstadtgemeinden), Isabella Neven DuMont (Herausgeberin, Vorstandsvorsitzende), Caroline Kron (Geschäftsführerin/Redakteurin), Anne Lütkes (Regierungspräsidentin a. D., stellv. Vorsitzende), Christian Hümmeler (stellv. Chefredakteur, stellv. Vorsitzender) und Monika Kleine (ehem. SkF-Vorständin) Copyright: Martina Goyert

„Ich bin sehr stolz, das Lebenswerk meiner Mutter fortführen zu dürfen und werde es mit großer Freude und allen Kräften tun, es ist mir eine Herzensangelegnheit“, versprach Isabella Neven DuMont. Die Herausgeberin setzt sich zudem seit 15 Jahren für Kinder in Afrika ein und erlebe hautnah, wie sehr Bildung und Fürsorge ein Kinderleben zum Positiven verändern können. „Doch auch direkt vor unserer Haustür in Köln und der Region ist die Not erschreckend groß, so wächst auch hier inziwschen beinahe jedes vierte Kind in Armut auf.“

Ich bin sehr stolz, das Lebenswerk meiner Mutter fortführen zu dürfen und werde es mit großer Freude und allen Kräften tun, es ist mir eine Herzensangelegenheit Isabella Neven DuMont, Herausgeberin und neue „wir helfen“-Vorstandsvorsitzende

Die wir helfen-Mitglieder wählten Christian Hümmeler (stellv. Chefredakteur) zum stellvertretenden Vorsitzenden neben Anne Lütkes (Regierungspräsidentin a. D.) – und Monika Kleine als neues Vorstandsmitglied. „Ich freue mich sehr, meine Erfahrungen als ehemalige Vorständin des SkF Köln bei ‚wir helfen‘ einbringen zu können. Ich engagiere mich sehr gerne für den Verein, da die Förderung von Projekten große Chancen eröffnet, neue Hilfeformen auszuprobieren und weil die Hilfen durch Projekte sowohl Betroffene als auch Helfende ermächtigt und stärkt“.

Monika Kleine hat den Verein zuvor seit einem Jahr als„ kooptiertes“ Mitglied mit ihrem sozialpolitischen Sachverstand bereichert, Nico Kriszak (Chef vom Dienst) mit seinem redaktionell-technischen Know How. Weiterhin gehören Dr. Dominik Meiering (Leitender Pfarrer Kölner Innenstadtgemeinden) und Caroline Kron („wir helfen“-Geschäftsführerin und Redakteurin) dem Gremium an.