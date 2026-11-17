Mehrere Online-Dienste von Apple sind von einer weitreichenden Störung lahmgelegt worden. Laut der Status-Webseite des iPhone-Konzerns fielen unter anderem der App Store und Apple Music aus, die Einwahl in die Accounts beim Online-Angebot iCloud war gestört.

Zuletzt hatte es mehrere große technische Störungen gegeben. So fielen Angebote von Microsoft wie Outlook für Stunden aus – weil ein seit Juli schlummernder Programmfehler zuschlug.

Am Freitag wurde ein mehrstündiges Startverbot an US-Flughäfen verhängt, weil das Kommunikationssystem bei Arbeiten an seiner Modernisierung überlastet wurde. Am Montag gab es Störungen bei der US-Bank JP Morgan.

Cyberangriffe in Europa – Ausfall bei US-Geheimdienst

Außerdem gab es mehrere Fälle von Cyberangriffen auf Behörden und Unternehmen. Unter anderem wurden in mehreren europäischen Ländern die Kühlanlagen in Supermärkten manipuliert. In Deutschland hatten Unbekannte versucht, die digitalen Bürgerkonten des Bundes (BundID) zu kapern.

Erst am Dienstag meldete das Fachmagazin „Cyber News“: Fast 200 wichtige Websites sind Ziel von Cyberangriffen geworden. Mit den Attacken sollten Finanzdaten gestohlen und Apple-Geräte infiziert werden. Die Hacker hätten unter anderem versucht, Kreditkartendaten und Kryptowährungen der Nutzer zu stehlen.

Unter den betroffenen Firmen waren beispielsweise Ikea, aber auch die BBC oder Air France. Der Sicherheitsvorfall habe eingedämmt werden können. Parallel dazu war das interne Kommunikationsnetzwerk des US-Geheimdienstes NSA ausgefallen. Das Problem soll laut Medienberichten nach einem Software-Update aufgetreten sein – und nicht nach einem Cyberangriff. (dpa/afp/sbo)