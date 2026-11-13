Wegen der globalen Microsoft-Störung fluten launige Videos von dankbaren Büroangestellten das Internet. Mit gespielter Wut ruft etwa ein Mann in die Kamera: „Mist, Microsoft ist aus. Was machen wir jetzt? Ich schätze, wir sollten einfach heimgehen.“

Eine Frau, in schlabbriger Kleidung im Wohnzimmer tanzend, fleht Microsoft an: „Bitte nicht vor Montag reparieren!“ In einem anderen Video singt Phil Collins, hineingeschnitten in ein verwaistes Großraumbüro: „I've been waiting for this moment all my life“ – eine Zeile aus dem Song „In The Air Tonight“ (deutsch: Ich habe mein ganzes Leben lang auf diesen Moment gewartet).

Störung sorgt für Scherze: „Microsoft 364“

Daneben gibt es zahlreiche weitere Videos davon, wie Menschen sich ihr Büroleben ohne Mails und Co. vorstellen: Da wird zwischen Schreibtischen Minigolf gespielt, eine Jagd mit Spielzeugwaffen veranstaltet oder sich bäuchlings auf Sitzmöbel gefläzt.

Seit Donnerstagabend war es weltweit zu massiven Ausfällen bei zentralen Diensten des Pakets Microsoft 365 gekommen. Betroffen waren neben dem E-Mail-Dienst Outlook unter anderem das Bürokommunikations-Programm Teams, die Dateiablagen SharePoint und OneDrive, der KI-Assistent Copilot sowie das Verwaltungsportal für IT‑Administratoren. Manch ein User nennt das Paket jetzt scherzhaft „Microsoft 364“.

„Liebes Microsoft, du hast vergessen, Teams auszuschalten!“

Doch ganz „perfekt“ ist der Ausfall aus Sicht mancher Arbeitsunwilliger nicht – denn Teams funktioniert teilweise noch. Eine Frau zeigt sich zutiefst betrübt und mit trauriger Musik unterlegt zu dem Satz: „Liebes Microsoft, du hast vergessen, Teams auszuschalten!“

Nicht nur ausgebremste Angestellte nutzen die Gunst der Stunde und posten lustigen Content. Das Auswärtige Amt springt ebenfalls auf den Zug auf: „Wenn ihr im Büro gerade ein wenig Leerlauf habt und den nächsten Urlaub plant: Stets aktuelle Reise- und Sicherheitshinweise findet ihr in unserer ‚Sicher Reisen‘-App“, postet die Behörde auf Instagram.

Die US-Kette Burger King schlägt sich etwa auf die Seite der Büro-Menschen und rät auf X den Microsoft-Technikern: „Lasst euch Zeit, geht erst mal einen Whopper essen.“

Die Fluggesellschaft Emirates zeigt einen A380 über den Wolken und schreibt: „Deine Mails sind also weg, aber der Himmel steht immer noch offen.“ Und die berühmte Encyclopædia Britannica postet ein Foto ihrer gedruckten Lexika. Die Botschaft: Anders als Outlook fallen diese Bücher nie aus.

Derweil erlebt ein Star der 2000er Jahre sein Meme-Comeback: Das Musikvideo zum Song „Dilemma“, in dem Kelly Rowland eine Textnachricht in eine Excel-Tabelle tippte, erinnert manch einen an die Probleme mit Outlook. (dpa)