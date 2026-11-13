Hallo, hört oder liest mich überhaupt jemand? Ohne Microsoft-Dienste geht in vielen Betrieben gar nichts. Der Ausfall – ein Alptraum: keine Mails, keine Meetings, keine Absprachen. Aber, heißt das auch: keine Pflicht zur Arbeit? Fachanwalt für Arbeitsrecht Volker Görzel aus Köln klärt die wichtigsten Fragen.

Muss ich trotzdem arbeiten, auch wenn ich praktisch nichts machen kann?

Kurz: Ja. „Arbeitnehmer müssen trotzdem arbeiten, auch wenn sie in ihrer Tätigkeit durch IT-Ausfälle gestört sind“, sagt Volker Görzel. Nach Möglichkeit müssen sie dann diejenigen Tätigkeiten ausüben, die noch möglich sind. Ist gar nichts mehr möglich, müssen sie bereitstehen und jederzeit die Arbeit wieder aufnehmen können – denn es weiß ja auch keiner, wann eine IT-Störung beendet ist.

Kann der Arbeitgeber mich aus dem Homeoffice ins Büro bestellen?

Nicht einfach so. „Ist Homeoffice vereinbart, kann der Arbeitgeber den Arbeitnehmer nur ins Büro beordern, wenn ein Rückholrecht geregelt ist“, so Görzel. Hierfür müsste etwa im Vertrag stehen: „In betrieblich begründeten Einzelfällen kann der Arbeitgeber den Arbeitnehmer aus dem Homeoffice ins Büro zurückholen.“

% Umfrage 35 Stimmen Weltweite Störung bei Microsoft. Können Sie heute arbeiten? 13.11.2026 Ja, uneingeschränkt Ja, eingeschränkt: Ich kann nur einen Teil meiner Aufgaben erledigen Nein, ich stehe aber für Arbeit bereit

Darf ich alternative Dienste zur Kommunikation nutzen?

Die private Mailadresse oder Messenger wie WhatsApp: Es gibt viele alternative Wege, um zu kommunizieren. Görzel warnt davor, einfach umzusteigen: „In sehr vielen Unternehmen gibt es IT-Policies oder Betriebsvereinbarungen zur Nutzung von IT-Kommunikation“, so Görzel. „Ich empfehle jedem unbedingt, erst mal einen Blick in die Vereinbarung zu werfen, falls es eine gibt, denn dort ist festgelegt, welche Kommunikationswege erlaubt sind.“

Wer einfach private E-Mail-Adressen oder Messenger nutzt, verstößt unter Umständen gegen Datenschutzvorschriften. Es ist außerdem nicht die Aufgabe des Arbeitnehmers, alternative Kommunikationswege zu ergründen. Das ist Aufgabe des Betriebs. Denn: „Der Arbeitgeber ist immer für die Bereitstellung von Arbeits- und Betriebsmitteln zuständig – und das gilt auch hier“, so der Fachanwalt für Arbeitsrecht. (dpa/red)