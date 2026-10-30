Der Kölner Arbeitsmarkt zeigt sich im Oktober stabil. Auf den ersten Blick ist erkennbar, dass die Zahl der Arbeitslosen leicht sinkt, sowohl im Vergleich zum Vormonat als auch zum Vorjahr. Zudem sind freie Stellen in hoher Zahl gemeldet. Die Dynamik des Arbeitsmarktes zeigt sich erst beim zweiten Blick. „Es gibt eine hohe Zahl von Entlassungen, dem stehen aber auch 3000 Kölnerinnen und Kölner gegenüber, die eine neue Arbeit aufgenommen haben. Die Herbstbelebung in Köln bleibt bisher aber schwunglos“, sagt Johannes Klapper, Chef der Agentur für Arbeit Köln.

Im Oktober sinkt laut Klapper die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat um 262 Personen oder 0,5 Prozent auf 55.984. Gegenüber dem Vorjahr liegt die Zahl der Arbeitslosen um 352 Personen oder 0,6 Prozent niedriger.Die Arbeitslosenquote liegt in diesem Monat bei 8,9 Prozent, im September lag sie bei 9,0 Prozent, im Vorjahr ebenfalls bei 9,0 Prozent.

Jobmesse am Donnerstag am Flughafen

„Um dennoch erfolgreich am Arbeitsmarkt zu bestehen, ist Qualifikation der Schlüssel. Mit einem marktgängigen Berufsabschluss erhöht sich die Chance einer erfolgreichen Integration deutlich, denn die freien Stellen sind zum größten Teil auf Fachkraftniveau“, so Klapper.

Viele Jobs bietet der Flughafen Köln/Bonn. Am Donnerstag, 5. November 2026 von 10 bis 13 Uhr stellen im Jobcenter Köln Porz, Theodor-Heuss-Straße 60-66, Köln, die am Airport ansässigen Unternehmen ihre Beschäftigungsmöglichkeiten vor. Interessierte kommen mit den Personalverantwortlichen ins Gespräch. Anmeldungen sind im Internet möglich.

Die Zahl der Arbeitslosen in Nordrhein-Westfalen ist im Oktober im Vergleich zum September um gut 8.100 auf knapp 785.000 Menschen gesunken. Die Arbeitslosenquote ging um 0,1 Punkte auf 7,8 Prozent zurück, wie die Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit in Düsseldorf mitteilte. Vor allem junge Menschen mit einer beruflichen oder akademischen Ausbildung hätten eine Arbeit gefunden, hieß es.

Vor einem Jahr lag die Quote bei 7,7 Prozent. Die Bundesagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 13. Oktober vorlag.

„Im zweiten Monat in Folge ist in NRW die Zahl der Arbeitslosen gesunken“, sagte der Geschäftsführer der Regionaldirektion NRW, Dirk Strangfeld. Der Rückgang falle stärker aus als im Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre im Oktober. Am Arbeitsmarkt zeigten sich allerdings noch nicht die typischen Anzeichen für einen andauernden, nachhaltigen Aufschwung.

In allen sechs NRW-Arbeitsmarktregionen sank die Arbeitslosigkeit im Oktober. Die niedrigste Quote gab es im Münsterland mit 4,8 Prozent. In Südwestfalen und in Ostwestfalen-Lippe waren es 6,3 Prozent, im Rheinland 7,5 Prozent und im Bergischen Land 7,7 Prozent. Im Ruhrgebiet lag die Arbeitslosenquote bei 10,5 Prozent.