Nach Volkswagen und Mercedes kriselt es bei BMW – Dennoch hat die deutsche Autoindustrie noch eine Chance
BMW, Audi, VWAutobauer brauchen Turbo-Kurswechsel
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Volkswagen, Mercedes, ja sogar Porsche stehen seit Langem im Fokus der Öffentlichkeit, nicht mehr wie früher wegen ihrer brillanten Oberklasse-Autos, sondern wegen massiver Absatzprobleme. Managementversagen attestierten die Medien. BMW galt da lange als Festung der deutschen Automobilindustrie.
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