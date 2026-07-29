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BMW, Audi, VWAutobauer brauchen Turbo-Kurswechsel

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3 min
Deutsche Autobauer in der Krise. Volkswagen, Audi, BMW haben mit massiven Gewinneinbrüchen zu kämpfen.

Deutsche Autobauer in der Krise. Volkswagen, Audi, BMW haben mit massiven Gewinneinbrüchen zu kämpfen. 

Copyright: IMAGO/Sven Simon

Nach Volkswagen und Mercedes kriselt es bei BMW – Dennoch hat die deutsche Autoindustrie noch eine Chance

Volkswagen, Mercedes, ja sogar Porsche stehen seit Langem im Fokus der Öffentlichkeit, nicht mehr wie früher wegen ihrer brillanten Oberklasse-Autos, sondern wegen massiver Absatzprobleme. Managementversagen attestierten die Medien. BMW galt da lange als Festung der deutschen Automobilindustrie.

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