Der Dax hat ein Rekordhoch erreicht. Der deutsche Leitindex stieg auf 26.644,33 Punkte und damit über den im August erreichten Höchststand von 26.628,74 Punkten. Viel Schwung hatten zuletzt die US-Zwischenwahlen in den Markt gebracht.

Der überraschend deutliche Sieg der Demokraten nährte die Hoffnung, dass die USA außenpolitisch einen milderen Kurs einschlagen könnten. Der klare Sieg im Repräsentantenhaus und im Senat hatte auch den US-Leitindex Dow Jones Industrial am Mittwoch nach oben katapultiert. Nach ihrem Erfolg können die Demokraten die Politik des republikanischen Präsidenten Donald Trump zwar nicht ohne Weiteres umkehren – aber zumindest empfindlich stören.

Hoffnung auf mehr Berechenbarkeit in der US-Politik

Für die Märkte sei das Wahlergebnis gleich mehrfach positiv, wie Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank erklärte. „Das Ergebnis stand schnell fest, es ist eindeutig, Trump akzeptiert es und geteilte politische Macht bringt weniger Risiko für politische Überraschungen. Die Börse liebt Berechenbarkeit und steigt.“

Positive Unternehmensberichte und sinkende Ölpreise stützten den Dax zusätzlich. Allerdings scheint es für Anleger von Rheinmetall ein rabenschwarzer Tag zu werden, nachdem der Rüstungskonzern am Vorabend nach Börsenschluss erneut die Prognose senken musste. Die Aktien brachen weit abgeschlagen auf dem letzten Platz im Dax um fast 17 Prozent ein.

Viele Unternehmen legen Zahlen vor

Aus dem Dax berichten neben Rheinmetall auch die Deutsche Telekom, DHL Group, Siemens Healthineers, die Commerzbank sowie am Nachmittag Hochtief über die Entwicklung im abgelaufenen Quartal.

Die Rally an den Börsen steht zwar in starkem Gegensatz zu schlechten Nachrichten aus der deutschen Wirtschaft. Insbesondere in der Industrie streichen Unternehmen Tausende Arbeitsplätze, weil Handelskonflikte und erstarkte Konkurrenz Märkte wegbrechen lassen. Die Blicke der Investoren richten sich oft aber nicht auf die aktuelle Lage, sondern auf künftige Gewinne der 40 Dax-Konzerne. (dpa)