Wohnmobile, Wohnwagen und Camping ist weiterhin sehr beliebt. Nach einem Boom in den Corona-Jahren und einer Delle danach zeigt sich die deutsche Caravaning-Industrie wieder hoffnungsvoll. Deutsche Campingplätze verzeichneten im vergangenen Jahr mit rund 44,7 Millionen Gästeübernachtungen einen neuen Allzeit-Rekord.