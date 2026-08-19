Camping ist bei den Deutschen beliebt wie nie. Wohnmobile werden technisch anspruchvoller, Allrad ist ein Trend. Der klassische Wohnwagen erlebt ein Comeback
CampingAllrad, Autarkie und Luxus sind die Trends bei Wohnmobilen
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Wohnmobile, Wohnwagen und Camping ist weiterhin sehr beliebt. Nach einem Boom in den Corona-Jahren und einer Delle danach zeigt sich die deutsche Caravaning-Industrie wieder hoffnungsvoll. Deutsche Campingplätze verzeichneten im vergangenen Jahr mit rund 44,7 Millionen Gästeübernachtungen einen neuen Allzeit-Rekord.
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